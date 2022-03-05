Çağla Şıkel ve Emre Altuğ Uzay’ın doğum gününü kutladı

Çağla Şıkel geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Bu süreci tek başına atlatan Şıkel’in oğulları Uzay ve Kuzey de babaları Emre Altuğ’da vakit geçirmişti. Emre Altuğ önceki gün 10 yaşına basan Uzay’ın doğum gününde Çağla Şıkel’in sürpriz yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Altuğ, “Annesi iyileşir iyileşmez sürpriz yapınca pastamızı da kapı eşiğinde üfledik” dedi. Ünlü model, hastalık nedeniyle uzak kaldığı çocuklarıyla kucaklaştı.
Setten partiye
İrem Helvacıoğlu, rol aldığı dizinin önceki gün yapılan çekimlerinin ardından erkek arkadaşı Yolaç Özcan’la buluştu. Setten eşofmanıyla ayrılan oyuncu, sevgilisiyle beraber Yıldız Tilbe’nin sahne aldığı Cahide Palazzo’ya gitti.
İrem Helvacıoğlu, kıyafeti için “O kadar yakışmayan bir pozisyondayım ki, setten direkt buraya geldim çünkü” dedi. (Sayit DURMAZ)
Şimdiden dizlerim titriyor
“Yargı”nın Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu, 8 Mart’ta “Geleceğin Güçlü Kadınları” projesi kapsamında podyuma çıkacak.
Oyuncu, Uniq Hall’de yapılacak gece için şimdiden heyecandan dizlerinin titrediğini söyledi: “Tarifsiz bir heyecan. Kız öğrenciler için yürüyecek olmak büyük mutluluk. Hayatımın en anlamlı yürüyüşü olacak.”
Hayat sürprizlerle dolu
25 yıl sonra eski eşi Tayfun Duygulu ile bir düet projesinde bir araya gelen Beste Açar, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi.
Açar, projenin Tayfun Duygulu’nun şimdiki eşi Bella Duygulu’nun fikri olduğunu söyledi: “Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bella Duygulu’nun bu güzel teklifine ‘Neden olmasın?’ diyerek adım attık. Belki devamı gelir. Hayat sürprizlerle dolu.”
Her yaşımı seviyorum
Çocuklarıyla Bali’ye yerleşen Irmak Ünal, Merve Hasman’ın çektiği eski bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünal, bikinili karesine şu notu yazdı: “Hayatla ilgili tek bildiğim... Ne istiyorsan onu yap! Bu fotoğrafı hiç paylaşmadım. Sanırım 2010’dan... Neden? Bilinmez. Kimseyi değil kendimi mutlu etmek için buradayım. Şükürler olsun. Her yılımı, her yaşımı seviyorum! Her gün daha çok seviyorum.”
Dizi ve filmlerden teklif alıyorum
Derya Bedavacı önceki akşam Ataşehir Muamma’de hayranlarının karşısına çıktı. Bedavacı, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Setten ilk kareler
Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt’un başrolünde yer aldığı ve TRT 1’de yakında ekrana gelecek “Kara Tahta”nın çekimleri başladı.