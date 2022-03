Çağla Şıkel ve Emre Altuğ Uzay’ın doğum gününü kutladı

Haberin Devamı

Çağla Şıkel geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Bu süreci tek başına atlatan Şıkel’in oğulları Uzay ve Kuzey de babaları Emre Altuğ’da vakit geçirmişti. Emre Altuğ önceki gün 10 yaşına basan Uzay’ın doğum gününde Çağla Şıkel’in sürpriz yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Altuğ, “Annesi iyileşir iyileşmez sürpriz yapınca pastamızı da kapı eşiğinde üfledik” dedi. Ünlü model, hastalık nedeniyle uzak kaldığı çocuklarıyla kucaklaştı.

Haberin Devamı

Şıkel ardından sosyal medya hesabından şu notu yazdı: “Bu kadar çok sevileceğini bilsen kaç kez gelmek isterdin dünyaya? Bugün itibariyle 10. kez iyi ki doğmuşsun.”Emre Altuğ da oğlunun bir fotoğrafına “Benim güzel bakışlı, güzel kalpli, mutlu, düşünceli, vicdanlı, merhametli, doğrucu Davut’um, Uzay’ım iyi ki doğdun oğlum” yazısını yazdı.

Setten partiye

İrem Helvacıoğlu, rol aldığı dizinin önceki gün yapılan çekimlerinin ardından erkek arkadaşı Yolaç Özcan’la buluştu. Setten eşofmanıyla ayrılan oyuncu, sevgilisiyle beraber Yıldız Tilbe’nin sahne aldığı Cahide Palazzo’ya gitti.

“Arkadaşımın doğum günü için geldik” diyen Helvacıoğlu, evlilik sorusuna şöyle yanıt verdi: “Bilmem, belki olur. Sürpriz. Şimdi güzel gidiyor ilişkimiz. Olursa öyle bir durum, haberiniz olur.”

İrem Helvacıoğlu, kıyafeti için “O kadar yakışmayan bir pozisyondayım ki, setten direkt buraya geldim çünkü” dedi. (Sayit DURMAZ)

Şimdiden dizlerim titriyor

“Yargı”nın Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu, 8 Mart’ta “Geleceğin Güçlü Kadınları” projesi kapsamında podyuma çıkacak.

Oyuncu, Uniq Hall’de yapılacak gece için şimdiden heyecandan dizlerinin titrediğini söyledi: “Tarifsiz bir heyecan. Kız öğrenciler için yürüyecek olmak büyük mutluluk. Hayatımın en anlamlı yürüyüşü olacak.”

Haberin Devamı

Hayat sürprizlerle dolu

25 yıl sonra eski eşi Tayfun Duygulu ile bir düet projesinde bir araya gelen Beste Açar, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Açar, projenin Tayfun Duygulu’nun şimdiki eşi Bella Duygulu’nun fikri olduğunu söyledi: “Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bella Duygulu’nun bu güzel teklifine ‘Neden olmasın?’ diyerek adım attık. Belki devamı gelir. Hayat sürprizlerle dolu.”

Her yaşımı seviyorum

Çocuklarıyla Bali’ye yerleşen Irmak Ünal, Merve Hasman’ın çektiği eski bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünal, bikinili karesine şu notu yazdı: “Hayatla ilgili tek bildiğim... Ne istiyorsan onu yap! Bu fotoğrafı hiç paylaşmadım. Sanırım 2010’dan... Neden? Bilinmez. Kimseyi değil kendimi mutlu etmek için buradayım. Şükürler olsun. Her yılımı, her yaşımı seviyorum! Her gün daha çok seviyorum.”

Haberin Devamı

Dizi ve filmlerden teklif alıyorum

Derya Bedavacı önceki akşam Ataşehir Muamma’de hayranlarının karşısına çıktı. Bedavacı, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Şarkıcı, “Yaz ayları için hareketli bir şarkı hazırlığı içindeyim. Dizi ve filmlerden teklifler geliyor. Fakat yoğun sahne ve konser programım dolayısıyla bir süre bekletmek zorundayım. Olağanüstü bir tempoda çalışıyoruz” dedi. Bedavacı, eşi Murat Bedavacı’nın iyi bir baba olmanın yanı sıra mükemmel bir müzik direktörü olduğunun da altını çizdi. (Sayit DURMAZ)

Setten ilk kareler

Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt’un başrolünde yer aldığı ve TRT 1’de yakında ekrana gelecek “Kara Tahta”nın çekimleri başladı.





Uzun bir hazırlık sürecinden geçen oyuncuların ilk çekim günü İstanbul Sirkeci’deydi. Dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu Erkan Birgören kaleme aldı.