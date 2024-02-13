Büyük konser öncesi sürpriz nikah! İki çocukları olan ünlü çift Las Vegas’ta gizlice evlendi

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Her sene müzik dünyasının en sevilen yıldızlarını sahneye çıkaran devre arası şovuyla çok konuşulan Super Bowl bu sene Usher’ı ağırlamıştı. Kimileri onun bu büyük organizasyonu tek başına idare edemeyeceğini iddia ediyordu.

Ünlü şarkıcı sahneye Alicia Keys’i davet edip milyonlarca izleyicinin karşısına çıkarken, sahnede kostümünü çıkarıp üstü çıplak şekilde dans etmesiyle de adından çokça söz ettirdi. Başta şüpheler olsa da eleştirmenler de hayranlar da Usher’ın kupa şovundaki performansını beğendi.

Usher, Super Bowl'da milyonların önünde sahne şovu yaparken çoktan evlenmiş olduğundan kimsenin haberi yoktu

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Bu özel gecenin ünlü şarkıcı için taşıdığı önemse birkaç gün sonra ortaya çıktı. Usher, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Jennifer Goicoechea ile Super Bowl’un yapıldığı Las Vegas'ta düzenlenen düğün töreniyle evlendi.

Çiftin şahitliğini Usher'ın annesi Jonetta Patton yaparken, düğün sadece 30 kişinin katıldığı küçük ve gizli bir törenle gerçekleşti. 45 yaşındaki Grammy ödüllü yıldız ve 40 yaşındaki müzik şirketi yöneticisi sevgilisi Jennifer Goicoechea, Usher’ın sahne almasından önce evlilik yeminlerini ettiler.

Ünlü çift gece boyunca hem konseri hem de sürpriz nikahlarını kutlamıl oldu

Usher’ın basın temsilcisi basına yaptığı özel açıklamada "Usher ve Jennifer Goicoechea'nın ilişkilerinde bir sonraki adımı attıklarını ve pazar akşamı Las Vegas'ta yakın arkadaşları ve aileleriyle birlikte evlendiklerini doğrulayabiliriz" dedi.

Çiftin nikah şahitlerinden biri Usher'ın kendi annesi oldu

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Açıklamada "Her ikisi de çocuklarını sevgiyle çevrili bir şekilde birlikte büyütmeye devam etmeyi dört gözle bekliyor ve iyi dilekleri için herkese teşekkür ediyor." satırlarına yer verildi. Büyük maçın ardından ikili Las Vegas'ta birlikte dışarı çıktı ve Usher sol yüzük parmağına altın bir evlilik yüzüğü takmış halde fotoğraflandı.

Usher ve 2018'den beri birlikte olduğu sevgilisi Jennifer Goicoechea çoktan iki çocuk sahibi olmuştu

Daha önce iki kez evlenen Usher, Goicoechea ile olan ilişkisi hakkında yakın zaman önce "Belli ki çocuklarımız nedeniyle ömür boyu birlikte yaşama taahhüdünde bulunduk. Evlenmemiz hiç de garip olmazdı. Zaten evli gibiyiz” demişti.

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Aralarında ne geçerse geçsin Jennifer Goicoechea'yı hayatından çıkarmayacağını söyleyen ünlü şarkıcı "Ve tabii ki ölene kadar birbirimizin hayatında olacağız, çünkü paylaşacak bir şeyimiz var. Bu çok güzel. Çocuklarımız. Ama ona olan bağlılığım bunun için değil. Gerçekten saygı duyduğum harika bir partnerim olduğunu hissediyorum" sözleriyle ona duyduğu aşkı da anlatmıştı.

Usher Goicoechea'ya olan aşkını sık sık dile getiriyor ve "Sadece bir sevgiliye değil, inanılmaz bir arkadaşa sahip olduğum için çok mutluyum, çok şanslıyım. O benim en iyi arkadaşım ve onu seviyorum" diyordu

Usher, Goicoechea ile aşklarının, kendisi 2018’de dünya çapında bir ruh arama gezisine çıktıktan sonra başladığını söylemiş ve bu ilişkiyle kendini nasıl toparladığını "Bu yolculuğa başladım, en iyi arkadaşım olan ve her zaman yanımda olan harika bir ortak buldum ve tanıştım ve vay canına, bu harika olabilir dedim” diyerek anlatmıştı.

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Çiftin kızları Sovereign Bo 2020'de, oğulları Sire Castrello ise 2021'de doğdu. Usher’ın ayrıca eski eşi Tameka Foster’dan Usher V ve Naviyd Ely adında iki oğul daha var.