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Büyük aşkta mutlu son! Genç oyuncu evlendi...

#Ecem Uzun#Deniz Şeremetli#Hasibe Eren
Büyük aşkta mutlu son Genç oyuncu evlendi...

Genç oyuncu Ecem Uzun sevgilisi Deniz Şeremetli nikah masasına oturdu.

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Küçük Sırlar, Şeref Bey ve Jet Sosyete gibi yapımlarla adını duyuran oyuncu Ecem Uzun uzun zamandır aşk yaşadığı Deniz Şemeretli ile dünyaevine girdi.

Çifti mutlu günlerinde aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Düğüne başta Hasibe Eren olmak üzere Deniz Cengiz, Şerif Erol, Derya Kardaş ve Haki Biçici gibi isimler katıldı.

Büyük aşkta mutlu son Genç oyuncu evlendi...

Çiftin düğün gününe ait fotoğraflar sosyal medya paylaşıldı.

Kısa sürede büyük ilgi gören karelere 'mutluluklar' yorumları yapıldı.

Oyuncu, düğün öncesi arkadaşlarıyla Bozcaada'da bir araya gelerek "Bride'lar vardır" paylaşımında bulunmuştu.

Büyük aşkta mutlu son Genç oyuncu evlendi...

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