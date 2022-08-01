Büyük aşkta mutlu son! Genç oyuncu evlendi...

Haberin Devamı

Küçük Sırlar, Şeref Bey ve Jet Sosyete gibi yapımlarla adını duyuran oyuncu Ecem Uzun uzun zamandır aşk yaşadığı Deniz Şemeretli ile dünyaevine girdi.

Çifti mutlu günlerinde aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Düğüne başta Hasibe Eren olmak üzere Deniz Cengiz, Şerif Erol, Derya Kardaş ve Haki Biçici gibi isimler katıldı.

Çiftin düğün gününe ait fotoğraflar sosyal medya paylaşıldı.

Kısa sürede büyük ilgi gören karelere 'mutluluklar' yorumları yapıldı.

Oyuncu, düğün öncesi arkadaşlarıyla Bozcaada'da bir araya gelerek "Bride'lar vardır" paylaşımında bulunmuştu.