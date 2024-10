Ünlü sunucu kansere yenilmişti: Onsuz ilk evlilik yıl dönümü... 'Ben kocamı istiyorum, canım çok yanıyor'

Haberin Devamı

Bu satırlar, canından çok sevdiği kocasını daha evliliğinin sekizinci yılında zor bir hastalığa kurban veren genç bir kadına ait. Zaten bu sekiz yılın son iki yılı da bu zorlu hastalıkla mücadelesinde kocasına destek olmakla geçti...

Şimdi o genç kadın, zamansız kaybettiği kocasının geride bıraktığı boşluğun acısını ondan yadigar kalan üç çocuğuyla azaltmaya çalışıyor.

Her ne kadar çocukları için hayata sımsıkı tutunsa da gün içinde yüzünde "kırık" bir gülümseme olsa da bu yılın ikinci ayında yitirdiği kocasını hiç unutmadı.

Bir başka deyişle yüreği hala kan ağlıyor ve sekiz ay önce son yolculuğuna uğurladığı kocasının yasını tutuyor.

AŞKLARI YARIM KALDI

Bu yarım kalmış aşk öyküsünün kahramanları ünlü İngiliz sunucu Jonnie Irwin ile karısı ve üç çocuğunun annesi Jessica Holmes.

Kamera karşısına geçtiği A Place In The Sun adlı programla tanınan Irwin, yakalandığı ve iki yıl boyunca direndiği akciğer kanserine yenilip bu yılın şubat ayında hayata veda etmişti.

Her ne kadar hastalığının geleceği son nokta belli olsa da 2016 yılında evlendiği Jessica Holmes için sunucunun ölümü çok büyük bir darbe oldu.

Onu son yolculuğuna uğurladıktan sonra ikizleri Rafa ve Cormaç ile onların büyük ağabeyi Rex için hayatına dönmeye çalıştı Jessica Holmes.

Yaz boyunca yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa da üç küçük oğluna babalarının yokluğunu hissettirmemek için elinden geleni yaptı.

Onları tatile götürdü, aile, akraba ve arkadaş çevresiyle birlikte eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

ONSUZ İLK EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ ÇOK ZOR GEÇTİ

Ama bir yandan da aşkına doyamadan hayata veda eden kocasını hiç ama hiç unutmadı. Onun yokluğunu da en çok evlilik yıl dönümlerinde hissetti. Acısı kalbine bir ok gibi saplandı.

Jonnie Irwin'in karısı Jessica Holmes, kocası olmadan geçirdiği ilk evlilik yıl dönümünde onu andı. Sosyal medya sayfasından duygu dolu bir paylaşım yaptı acılı eş.

Ünlü sunucu Jonnie Irwin'in ardından neler hissettiğini bir kez daha satırlara döktü.

Jessica, 30 Eylül'deki sekizinci evlilik yıl dönümlerinde hayatının en mutlu gününde çekilen siyah- beyaz fotoğrafları paylaştı. Bu paylaşımıyla birlikte duygu dolu bir de mesaj yazdı.

Jonnie Irwin'in gözü yaşlı eşi Jessica paylaşımına "Düğünler zordur... Ben aşkı kutlamayı severim" satırlarıyla başladı. Sonra da şöyle devam etti: "Ama ben aşkımı çok özledim, bu canımı yakıyor" satırlarıyla sürdürdü.

Jessica, kocasının yokluğunun kalbini nasıl acıttığını da şu satırlarla ifade etti: "Ben kocamı istiyorum. Evlilik yeminlerimin sonsuza kadar sürmesini istiyorum."

30 Eylül 2016'daki düğünlerinin hayatının en güzel günü olduğunu da belirtti Jessica Holmes.

Çekim için gittiği İtalya'da görmede yaşadığı sorun nedeniyle gittiği doktorda akciğer kanseri olduğunu öğrenen ünlü sunucu Jonnie Irwin, kendisine birkaç ay ömür biçenleri yanıltarak hastalığına yaklaşık iki yıl direndi.

DÜĞÜNDEN DÖRT YIL SONRA HASTALIĞA YAKALANDI

Son iki yıldır bütün dünyayı etkileyen bu trajik öykünün kahramanları İngiliz sunucu Jonnie Irwin, eşi Jessica Holmes ve üç küçük çocuğu...

Sunuculuğunu üstlendiği A Place In The Sun, Escape to the Country gibi yapımlarla tanınan Irwin, 2020 yılında yakalandığı akciğer kanserine yenildi. Karısı Jessica Holmes'un duyurduğuna göre 50 yaşındaki sunucu bu yılın şubat ayının ilk günlerinde sabah erken saatlerinde hayata veda etti.

Doktorlarının söylediğini tersine, mükemmel bir direniş göstererek altı ay değil iki buçuk yıl hayata tutunan Jonnie Irwin'in ölümünü 2016 yılında evlendiği eşi Jessica Holmes, önce sunucunun Instagram sayfasından duyurdu.

Büyük bir üzüntüyle eşinin, cuma sabahı öldüğünü açıklayan Jessica Holmes, ardından da kendi sosyal medya sayfasında, okuyanları ağlatan bir mesaja yer verdi.

O GÜN GELMESİN DİYE DUA EDİYORDU... AMA GELDİ

Irwin ile evliliğinden beş yaşında Rex, iki yaşında Rafa ile Cormac adında ikiz erkek çocukları olan Jessica mesajına "İyi geceler en sevdiğim...Her şey için teşekkür ederim. Seni her zaman seveceğim" satırlarıyla başladı.

Sonra da gelmemesi için dua ettiği en zor günün geldiğini yazdı acılı eş. "Dünyanın bütün üzüntüsüyle doğrularım ki Jonnie bugün erken saatlerde hayata veda etti. Onun sonuna kadar savaşan sihirli beyni şimdi uykuya daldı" diye devam etti.

Jessica Holmes, duygu yüklü paylaşımında satırlarını şöyle sürdürdü: "O bana hayatımda isteyebileceğimden çok daha fazlasını verdi. Çılgın bir aşkla dolu 8 yıl, macera ve üç tane harika erkek çocuğu. Seni gururlandırmaya devam edeceğim, ama bunu hayatımın geri kalanında sadece senin aşkın beni bulduğunda ve bana yol gösterdiğinde yapabilirim."

'SANA İHTİYACIMIZ VAR'

Jonnie Irwin'in hastalıkla mücadelesi süresince en büyük destekçisi olan Jessica Holmes takipçilerini çok duygulandıran "Benim ve çocukların sana ihtiyacımız var" satırlarına da yer verdi paylaşımında.

Kocasının yaşadıklarının adaletsizlik olduğunu belirten Jessice Holmes'un mesajı şöyle devam etti: "Jonnie sen tanıdığım en yakışıklı adamdın. Bu acımasız son için çok üzgünüm. Bu gerçekten adil değil ve sen bunu hak etmedin."

Kocasının başka insanların hayatına dokunduğunu da hatırlatan Jessica Holmes satırlarını "Seni çok seviyorum... Seninle her zaman gurur duyacağım" satırlarıyla bitirdi.

Jessica Holmes'un bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda duygu dolu yorum ve sabır dilekleri geldi.

İŞİNE DÖNDÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU

Jonnie Irwin, geçen yılın kasım ayında sağlığında bazı olumlu gelişmeler yaşandığını belirterek BBC kanalında yeniden program yapmaya başlayacağını duyurmuştu.

Hatta programıyla ilgili hazırlanan kısa bir video klibi de sosyal medya sayfasından paylaşmıştı. Bu durum da ondan haber bekleyen hayranlarına da diğer hastalara da bir umut kaynağı olmuştu.

Irwin, bir yandan hastalıkla boğuşurken diğer yandan da ailesiyle birlikte yaşadıkları evin renovasyonuyla uğraşmıştı. Bu sırada yapılanları da sosyal medya sayfasından paylaşıyordu ünlü sunucu.

ÖLÜMÜNDEN SEKİZ GÜN ÖNCE BU PAYLAŞIMI YAPTI

Onun hastalığını takip edenlerin de ailesinin de en çok yüreğine dokunan ayrıntı ünlü sunucunun "En çok çocuklarımın büyüdüğünü göremeyeceğim için üzülüyorum" sözleri olmuştu.

Jonnie Irwin, ölümünden tam sekiz gün önce hastaneden bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Ünlü sunucu "Bu altı gündür uykusuz kalan bir adamın görüntüsü" diye yazarak hastanede MR taramaları için beklediğini belirtmişti.