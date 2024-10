‘Bütün faturalarını nişanlısına ödetiyor’ demişlerdi… Ünlü oyuncu çileden çıktı: Aileme bile ben bakıyorum!

Haberin Devamı

Son bir yılda üç filmde birden başrol oynayan ve hayranlarının onu izlemek için sinemaya koşturmasıyla yapımcılarında da yüzünü güldüren 27 yaşındaki oyuncu Sydney Sweeney Hollywood’un son zamanlarda adından en çok söz ettiren oyuncularından biri.

SON YILLARDA HERKESİN GÖZ ONDA

İşleri giderek açılan Sydney Sweeney Glamour dergisi tarafından “Yılın Kadınları” arasında da sayıldı ve derginin kapağını süsleyen birbirinden güzel pozlarla birlikte çarpıcı da bir röportaj verdi.

Kariyerindeki başarılarının yanında 2018’den beri mutlu bir aşk da yaşayan Sydney Sweeney hakkında ortaya atılan “Her şeyin parasını nişanlısına ödetiyor” söylentilerine ateş püskürdü.

Haberin Devamı

SÖYLENTİLERE ÇOK SİNİRLENDİ: AİLEME BİLE BEN BAKIYORUM!

Sydney Sweeney Glamour'a verdiği röportajda “Ben çok başarılı, bağımsız ve gerçekten çok çalışmış bir kadınım” dedi. Yıldız oyuncu söylenenlerin aksine sadece bütün harcamalarını cebinden karşıladığını bununla da kalmayıp ailesinin geçimini de kendisinin sağladığını söyledi.

Son zamanların adından en çok söz ettiren yıldızı Sydney Sweeney hakkında ortaya atılan söylentilere çok içerlemiş

“Her şeyi kendim başardım ve satın aldım ve hem kendimin hem de ailemin geçimini sağlıyorum” diyen Sydney Sweeney için ortaya atılan bu söylentilerin nişanlısı Jonathan Davino'nun kendisinden 13 yaş büyük olduğu için ortaya atıldığını savundu.

“Nişanlım benim finansal destekçim değil” diyen Sweeney “Biriyle sağlıklı bir ilişki içinde olabilir ve erkeğe ihtiyaç duymadan da çok başarılı olabilirsiniz. Biz nişanlımla takım arkadaşıyız. Bu işte beraberiz. Ve birbirimizin başarılı olduğunu görmek istiyoruz” sözleriyle söylentilere son verdi.

Sydney Sweeney, faturalarını bile 6 yıldır birlikte olduğu ve 2 yıl önce nişanlandığı sevgilisine ödettiği söylentilerine sert cevap verdi

Haberin Devamı

2018'den bu yana Davino ile birlikte olan Sweeney, annesinin ipoteğini ödemesine, büyükanne ve büyükbabasını İtalya'ya tatile yollamasına ve amcasına “hayalindeki tekneyi” almasına olanak tanıyan profesyonel ve finansal başarılarıyla gurur duyduğunun da altını çizdi.

DARA DÜŞMEKTEN ÖDÜ PATLIYOR

Sydney Sweeney Hollywood'un yükselen yıldızlarından biri olmasına rağmen başarısının her an yok olabileceğinin de farkında. “Ailemin bir anda her şeylerini kaybettiğine şahit oldum ve bundan çok korkuyorum. Ben büyük bir tasarrufçuyum” diyor ünlü yıldız.

Yıllardır arı gibi çalıştığını söyleyen güzel yıldız gayet iyi birikimleri olduğunu ve dara düşmekten çok korktuğu için finansal konularda çok dikkatli olduğunu söylüyor

Haberin Devamı

Hatta bu korkusunu da “Sadece gidip para harcamam. Yatırım yapmayı severim. Gayrimenkulü severim. Kazandığım parayla umarım akıllıca seçimler yapmayı severim. Ama hiçbir zaman gerçekten rahat hissedeceğimi sanmıyorum.” sözleriyle anlatıyor

Sydney Sweeney ve Jonathan Davino 6 yıllık aşklarını Mart 2022’de nişanlanarak taçlandırdı ve evlilik hazırlığı yapıyorlar.