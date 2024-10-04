Küçük oğlunu çok özledi ama elinden bir şey gelmiyor… Prensin öfkesini hiçbir şey yenemiyor: Kapılar hep yüzüne kapanmaya devam edecek

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2018’te evlendiği Meghan Markle’la birlikte 2020’de ABD’ye giden ve ailesinden vazgeçip karısını “seçen” Prens Harry verdiği bu kararla kraliyet görevlerinden de istifa etmiş oldu.

Kendilerine bir başka ülkede, yeni bir hayat kuran Harry ve Meghan çifti bir yandan Hollywood yıldızları gibi yaşayıp bir yandan da bu yaşantıyı karşılayabilecek kadar para kazanmaya çalışıp birçok iş girişiminde de bulundu. Bu meşhur dörtlü bir zamanlar ayrılmazken artık bu pozlar geçmişte kaldı

SÜREKLİ MEMLEKETİNE GİDİP GELİYOR AMA HEP ELİ BOŞ DÖNÜYOR

Bir yandan da hem karısıyla birlikte hem de tek başına birçok hayır kuruluşu için çalışmaya devam eden Harry, ailesiyle tüm ipleri kopardığı hamlelerin ardından sık sık memleketini ziyaret etmeye devam etti.

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Ama bu ziyaretlerin sadece bir tanesinde babası Kral Charles’la yüz yüze görüşebildi, ağabeyi William’la ise asla yan yana bile gelmedi.

Bir süredir Harry’nin aslında verdiği kararlardan ve ailesiyle ilgili suçlayıcı açıklamalardan pişman olduğu ve geri dönmese bile memleketi İngiltere’de en azından “yuva” diyebileceği bir evi olmasını çok istediği konuşuluyor. Kral Charles'ın küçük oğlu Harry'yle barışmaya hazır olduğu ancak William'ın bu konuda asla adım atmak istemediği biliniyor

"KRAL "SEVGİLİ KÜÇÜK OĞLUNU" ÇOK ÖZLEDİ

Bir yandan kanserle boğuşan bir yandan da durumu pek parlak olmamasına ve doktorların uyarılarına rağmen kraliyet görevlerini yerine getiren Kral Charles’ın “sevgili küçük oğlu” Prens Harry'yi çok özlediği ve affetmeye hazır olduğu da bir başka iddia.

Ancak saraydan gelen son haberlere göre tahtın varisi Prens William kardeşiyle ilgili “mutlak yasak” konusunda kararlı. Üstelik William’ın kızgınlığını ne babasının ne de sevgili karısı Kate Middleton’ın kansere yakalanması bile geçiremedi.

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Sussex Dükü, New York ve Londra seyahatlerinin ardından Londra’daki bir etkinlik için ülkesine gitmişti ancak Harry bir kez daha babası ya da ağabeyiyle göreşemeden İngiltere’den ayrıldı.

KAPILAR HEP YÜZÜNE KAPANIYOR

Harry geçen mayıs ayında yıllardır hamisi olduğu Invictus Oyunları'nın 10. yıl dönümü için İngiltere’ye geldiğinde hem babasına hem de ağabeyine birer zeytin dalı uzatıp onlarla görüşmek istemiş ancak kapılar yine yüzüne kapanmıştı.

Kral Charles’ın çok sevdiği eşi Kraliçe Camilla için kitabında yenilip yutulmaz ifadeler kullanan küçük oğluna olan kırgınlığı giderek ilerleyen yaşı ve sonra da kanser hastalığının pençesine düşmesiyle giderek azaldı. ABD'ye gittikten sonra karısı Meghan'la birçok girişimde bulununan ancak pek de başarılı olamayan Harry'nin ailesiyle bağları yeniden kurmak istediği konuşuluyor

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KRAL TORUNLARINA HASRET KALDI

Yani aslında Charles Harry’yi affetmeye ve ona yeniden kavuşmaya hazır. Üstelik kralın Harry’nin iki çocuğuna yani torunları Archie ve Lilibet’e olan hasreti de söylenenlere göre kalbini sızlatıyor.

Ancak William cephesinde değişen hiçbir şey yok… Dışarıya karşı adeta mükemmel bir portre çizen, görev bilinci yüksek, güler yüzlü, çalışkan ve sevgi dolu gözüken Prens William’ın gerçekte oldukça sert, katı kurallara bağlı yaşayan ve aksi bir karakteri olduğu yıllardır söyleniyor. Prens Willam'ın şu anda tek önceliği kanserle mücadele eden Kate Middleton'ın sağlığına tekrar kavuşması

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WILLIAM AİLEYİ PERİŞAN EDEN HASTALIKLARA RAĞMEN HİÇ YUMUŞAMADI

Son aylarda kansere yakalanan ve kemoterapi tedavisi yeni biten karısı Kate Middleton ve üç çocuklarına eğilen, bir yandan da üstlendiği kraliyet görevlerini yerine getiren Prens William, babası çok istese de kardeşi Harry’yle barışmaya asla yanaşmıyor ve gözüken o ki yakın gelecekte de yanaşmayacak…

Bunun ardındaki en büyük sebep ise Harry’nin ABD’ye taşındıktan sonra kaleme aldığı Spare (Yedek) adlı anı kitabı ve verdiği röportajlar.

Aileyi ikiye bölen tüm bu fırtına aslında eltiler Kate ve Meghan'ın kavgasıyla başlamıştı

Harry kitabında Prens William ve Kate Middleton’ın kendisi ve Meghan Markle hakkında basına sürekli yalan haberler sızdırdıklarını, İngiltere’de Meghan Markle’a yönelik olumsuz kamuoyu oluşması için uğraştıklarını iddia etmişti.

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KİTABINDA "AĞABEYİM BENİ DÖVDÜ" DEMİŞTİ

Bununla da yetinmeyen Harry, düğünlerinde Kate Middleton’ın Meghan Markle’la kavga ederek ona bağırdığını ve hüngür hüngür ağlattığını yazmış, karısı konusunda ağabeyi William’la yüzleşmek istediğinde ise onun büyük bir öfkeye kapılarak kendisini dövdüğünü bile iddia etmişti.