Burdur'a turneye giden Reha Özcan çoban köpeklerinin saldırısına uğradı

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İstanbul'daki oyunu ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen oyuncu, yaşananları anlattı ve sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

"Maalesef Burdur turnesine çıktığımız zaman, Burdur'da köpeklerden kaçarken (bizim hatamız köpeklerin hiçbir suçu yok) Orada bir koyun sürüsünün önünden geçmeye çalıştık. Çoban köpekleri de sürüyü korumak için bizim üzerimize doğru saldırdılar. Biz de kaçtık. Kaçarken sol ayağımdaki alt baldır yaralandı ve orada travmatik bir şey oluştu. O yüzden yürüyemiyorum."

OTURARAK OYNADIM

"Burdur'da oyunu seyredenler de görmüştür zaten oturduğum yerden oyunu oynamak zorunda kaldım. Fakat canım hala çok yanıyor. O yüzden 20 Mayıs'ta Zorlu Center'daki oyunumuzu iptal etmek zorunda kaldık. Daha doğrusu erteledik. Umarım 17 Haziran'da daha sağlıklı şartlarda buluşuruz."

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KÖPEKLERİN SUÇU YOK!

"Dediğim gibi köpeklerin hiçbir suçu yoktu. Hayvanların alanına biz girdik. Onlar da saldırdılar. Dursaydık belki bir şey yapmazlardı ama aramızda köpek fobisi olan arkadaşlar vardı. Yarma gibiler ama yine de korkuyorlar. Ben de korktum tabii ki... Kaçtık ve bu bizim hatamızdı."

'FIRSATTAN YARARLANMAYIN'

"Hayvan sevmeyenlerin hemen bu fırsatlardan yararlanmalarını engellemek için yapıyorum bu açıklamayı. Suçlu bizdik. Hayvanların suçu yoktu. Çekimlere devam edebiliyorum. Diziye bir şey olacak diye korkmayın. Tüm geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ediyorum."