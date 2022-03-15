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Sokak köpekleri için attığı tweet olay olmuştu... Yıldız Tilbe'ye tepki bitmiyor

#Yıldız Tilbe#Sokak Köpekleri#Ajda Pekkan
Sokak köpekleri için attığı tweet olay olmuştu... Yıldız Tilbeye tepki bitmiyor

Yıldız Tilbe sokak köpeklerini hedef alan paylaşımının ardından özür diledi. Ancak sosyal medyada tepkiler dinmedi. Tilbe’ye tepki gösterenler arasında ünlü isimler de vardı.

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YILDIZ Tilbe’nin Twitter mesajları olay yarattı. Saldırgan sokak hayvanlarının zehirli etlerle öldürülmeleri gerektiğini savunan şarkıcı, şöyle yazdı: “Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?” Tilbe’nin “zehirli et” önerisine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sokak köpekleri için attığı tweet olay olmuştu... Yıldız Tilbeye tepki bitmiyor


HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu. Şarkıcı eleştirilere önce sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak yanıt verdi: “Saldırıp insanları parçalayan hayvanlar katledilsin, infaz edilsin, insan öldüren insanlar gibi cezalandırılsın dedim. Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez. Madem bu kadar hayvan seviyorsunuz, hadi alın evinize birer tane. Hepsi ölecek şimdi soğukta. Öyle beslemekle hayvansever olunmuyor!”

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Tilbe daha sonra bir özür mesajı paylaştı: “Kalbini istemeden kırdığım köpek sahibi insanlar için çok özür dilerim. Yakınlarını köpek saldırısında kaybeden, yüreği dağılan insanlardan da özür dilerim. Kırıldığım insanları da Allah’a havale ettim bundan sonra.”

Özür mesajına rağmen Tilbe’ye yönelik tepkiler devam etti.

Ne dediler

* Ajda Pekkan: “Savaşa karşı ve şiddete karşı duruşumuzu, hayatın her alanında ve her canlıya yapılacak vahşete ve baskıya karşı da göstermemiz gerekiyor. Gerçekten çok üzgünüm. Mazlumları hedef alan hiçbir ölüm fermanına sessiz kalamam. Bizler yaşatmak için varız. Sokak hayvanları sahipsiz değildir.”

* Başak Dizer Tatlıtuğ: “Siz hiç zehirli et yüzünden saatlerce kan kusarak, bağırarak ölen bir köpek gördünüz mü? Vicdanınızdan utandık. Çözüm bu mu olmalı? Yoksa toplu kısırlaştırmak, rehabilite etmek ve sayılarını azaltmak mı? Zaten maksimum 10 sene yaşayan bir hayvandan bahsediyoruz. Çoktan biterdi bu sorun 20 senede kısırlaştırma ile.

* Tan Taşçı: “Hassas konuları magazin unsuru yaparak kendinden konuşturtan ve mesleğini icra etmek yerine sadece toplumun bu zaafından kâr eden sanatçıları görmezden gelmeyi öğrenmek lazım. Kendine bile hayrı olmayanların topluma, çevreye, doğaya ne faydası olabilir?”

* Aynur Aydın: “Bir canın açlığından yararlanıp onu zehirli etle ‘gebertmek’ (!) hangi vicdana sığar? Canımız gibi sevdiğimiz Yıldız Tilbe’den bunları duymak beni büyük bir umutsuzluğa sürükledi.”

* Leman Sam: “Dostlar üzülmüşler. Yormayın boşuna kendinizi. Bu kadın anlamaz, umursamaz.”

* Gonca Vuslateri: “Neden böyle bir açıklama yaparsın Yıldız Tilbe? Neden?”

* Ceylan Ertem: “Bir süre ‘El Adamı’nı söylemeyeceğim. Konsere gelenler bunu bilerek gelsinler.”

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* Begüm Kütük: Ünlü oyuncu da Yıldız Tilbe'yi sert bir dille eleştirdi

Sokak köpekleri için attığı tweet olay olmuştu... Yıldız Tilbeye tepki bitmiyor

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#Yıldız Tilbe#Sokak Köpekleri#Ajda Pekkan

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