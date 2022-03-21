Burcu Özberk ile Sarp Şardan aşkı 6 ayda bitti!

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Sarp Şardan, Türkiye’nin köklü reklam ajanslarından Güzel Sanatlar’ın ve aynı zamanda MedYapım’ın ortağı olan Yiğit Şardan’ın oğlu. Burcu Özberk, en son MedYapım’ın yapımcısı olduğu “Maske Kimsin Sen” programında yer almıştı. Merak ettim; ikili acaba prodüksiyon başlangıcında mı tanıştı ya da Sarp Şardan yapımcısı olduğu programa sevgilisini de mi dahil etti? Artık nasıl olduysa olmuş ama aşkları buna sadece 6 ay dayanmış!

Londra macerası çabuk bitti

Fatoş Altınbaş, Mevaris markasıyla Londra’da mağaza açarak büyük sükse yapmış, kentin lüks alışveriş duraklarından biri olmayı hedeflemişti. Ancak işler umduğu gibi gitmedi; aylık 50 bin Pound’luk kirası olan mağazasını boşalttı.

11 yıllık eşi ve iki kızının babası Emir Sarıgül’den boşandıktan sonra aile dostları Burak Kaya ile aşk yaşamaya başlayan Fatoş Altınbaş, bu ilişkinin ortaya çıkmasıyla zor günler yaşamıştı. Yakın dostlarının ona sırt çevirmesiyle İstanbul’dan uzaklaşmak için İngiltere’ye giden Altınbaş, kurduğu mücevher markası Mevaris’in Londra şubesini açmıştı.



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Londra’nın seçkin alışveriş duraklarından Burlington Arcade’deki lüks mağazalar arasında yerini alan Mevaris, kısa sürede büyük bir başarı hikayesi olarak hem Türkiye’de hem de İngiltere’de gazetelerin sayfalarını süslemişti.Fakat duyduğuma göre işleri hiç istediği gibi gitmediği için Altınbaş, Londra’daki mağazasını kapatma kararı almış. Londra’daki bir arkadaşımdan rica ettim, Burlington Arcade’ye gidip kontrol etti.Gerçekten de Fatoş Altınbaş, Mevaris mağazasını çoktan boşaltmış bile! Aylık kirasının 50 bin Pound olduğunu öğrendiğim mağazada istediği başarıyı yakalayamayan iş kadını, 13 Mart’ta mağazayı boşaltarak Londra serüvenini tamamlamış.Bu arada Mevaris’in Instagram hesabında Londra mağazasının adresinin durması da dikkatimi çekti. Henüz Londra mağazasıyla duygusal olarak vedalaşamamış demek ki!

Nişantaşı’nda alışveriş turu



2015 yılında dünya evine giren Mina-Evren Teker çiftinin mutlulukları oğulları Baran Cumhur’un ailelerine katılmasıyla katlanmıştı. Cemiyetin sevilen çiftiyle önceki gün Nişantaşı’nda karşılaştım. Karlı havaya aldırış etmeden Nişantaşı’na gezmeye gelen çift, kısa bir alışveriş turunun ardından oğullarının yanına döneceğini söyledi.

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Geri sayım başladı!

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen, Ege’nin enfes otları ve onlarla yapılan birbirinden güzel yemeklerin yer aldığı Alaçatı Ot Festivali için geri sayım başladı.



24-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival yine ünlü isimleri ağırlayacak. Çağla Şıkel, Sunay Akın, Ayhan Sicimoğlu gibi birçok ismin renk katacağı festivalin finali ise Kenan Doğulu konseriyle yapılacak.