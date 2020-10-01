Burcu Güneş: Gelinliğim dekolte olamaz

Burcu Güneş önceki gün Nişantaşı’ndaki Nova Bella adlı mağazada gelinlik bakarken görüntülendi. Güneş, nişanlısı Hakan Kutal ile yakında dünya evine girebileceğini söyledi: “Size yakında bir sürprizimiz olabilir. Düğün gibi bir şey değil, olayın daha güzel bir boyutuna doğru taşınması gibi...” Nişanlısının kıskanç olduğunu ve bu nedenle dekolte gelinlik giyemeyeceğini belirten ünlü şarkıcı, “Gelinliğin masumiyetine dekoltenin yakışmadığını düşünüyorum. İddialı ya da derin göğüs dekoltesi olan bir gelinlik bende göremeyeceksiniz. Hakan Bey, aşırı kıskanç. Yıllardır sahneye mini şort ve eteklerimle çıkarım ama yaş ilerledikçe biraz ağır giyiniyorum” dedi. Sanatçı ayrıca kariyer peşinde koşarken bazı şeyleri ıskaladığını da itiraf etti: “Çocuklara ve hayvanlara âşığım. Kariyer peşinde koşarken yaşanması gereken şeyleri belki erteledik. Fala baktırdım, falcılar güzel şeyler söylüyor. İlla bir çocuğum olması gerekmiyor. Çocuk da sahiplenebiliyorsunuz.”