Burcu Esmersoy: Bugün kira günü

Arkadaşlarıyla buluşan Esmersoy, muhabirleri görünce masasından kalkıp yanlarına gitti. 30 bin TL’lik ev kirasının 50 bin TL’ye çıkarıldığı iddiaları hatırlatılınca sunucu, “Bugün kira günü arkadaşlar. Neden böyle şeyler yazıldığını bilmiyorum. Zaten yazın kontratım yenilenecek. Zam olaylarının şimdi çıkması saçma oldu” dedi. “Burcu ile Hafta Sonu” programına 15 gün ara verdiklerini belirten Esmersoy, “Sette bazı arkadaşlarda sıkıntılar oldu, o yüzden her ihtimale karşı önlem alalım dedik” diye konuştu.