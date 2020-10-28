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Burak Yörük: İhanet etmedim
Oyuncu Burak Yörük önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi.
Oyuncu, iki yıl önce ayrıldığı Elif Aksu’yla yeniden birlikte olduğunu söyledi. Yörük, eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’ya ihanet ettiğine dair çıkan haberler hakkında “Asla bir ihanet söz konusu değil. Elif’le görüşmeye başladığımda ilişkim zaten bitmişti. Çıkan ihanet haberleriyse bazı sosyal medya hesapları tarafından uydurulan şeyler” dedi.
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