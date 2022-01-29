Burak Deniz'den Serenay Sarıkaya’ya sürpriz ziyaret

ADANA’DAN İSTANBUL’A
Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz, başrolünü üstlendikleri “Şahmeran” dizisinin Adana’daki çekimlerini bir süre önce tamamlayıp İstanbul’a dönmüştü. Çekimler sırasında başlayan dostluklarını sürdüren ikili, son dönemde sık sık bir araya gelmeye başladı. Burak Deniz önceki gün de Serenay Sarıkaya’yı evinde ziyaret etti.
‘GEÇMİŞ OLSUN’A GELDİM
Ziyaret sonrası evden çıkarken görüntülenen Burak Deniz, aracına saldıran saplantılı hayranı yüzünden zor günler geçiren Serenay Sarıkaya’ya destek olmak için geldiğini söyledi. Oyuncu, “Ziyarete geldim. Geçmiş olsun dileğinde bulundum” dedi.
Şarkı söyledi
Serenay Sarıkaya, önceki gece ayrıldığı yönünde haberler çıkan işletmeci Umut Evirgen’in sahibi olduğu Gizli Kalsın adlı mekandaydı. Ünlü oyuncunun şarkı söylediği anlar, sosyal medyada gündem oldu.