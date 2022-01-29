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Burak Deniz'den Serenay Sarıkaya’ya sürpriz ziyaret

#Burak Deniz#Serenay Sarıkaya#Umut Evirgen
Burak Denizden Serenay Sarıkaya’ya sürpriz ziyaret

Burak Deniz, “Şahmeran” dizisindeki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya’yı evinde ziyaret etti.

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ADANA’DAN İSTANBUL’A

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz, başrolünü üstlendikleri “Şahmeran” dizisinin Adana’daki çekimlerini bir süre önce tamamlayıp İstanbul’a dönmüştü. Çekimler sırasında başlayan dostluklarını sürdüren ikili, son dönemde sık sık bir araya gelmeye başladı. Burak Deniz önceki gün de Serenay Sarıkaya’yı evinde ziyaret etti.

Burak Denizden Serenay Sarıkaya’ya sürpriz ziyaret

Burak Deniz, özel aracı ile Serenay Sarıkaya'nın evine geldi. 

‘GEÇMİŞ OLSUN’A GELDİM

Ziyaret sonrası evden çıkarken görüntülenen Burak Deniz, aracına saldıran saplantılı hayranı yüzünden zor günler geçiren Serenay Sarıkaya’ya destek olmak için geldiğini söyledi. Oyuncu, “Ziyarete geldim. Geçmiş olsun dileğinde bulundum” dedi. 

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Şarkı söyledi

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Serenay Sarıkaya, önceki gece ayrıldığı yönünde haberler çıkan işletmeci Umut Evirgen’in sahibi olduğu Gizli Kalsın adlı mekandaydı. Ünlü oyuncunun şarkı söylediği anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Burak Denizden Serenay Sarıkaya’ya sürpriz ziyaret

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#Burak Deniz#Serenay Sarıkaya#Umut Evirgen

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