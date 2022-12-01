Bülent Ersoy'un 286 bin liralık 'Kara Cuma'sı

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3 GÜN ARAYLA ALIŞVERİŞTE

‘Black Friday’ yani ‘Kara Cuma’ indirimlerinde dünya çapında milyarlarca dolar harcandı. Bu dönemde alışveriş çılgınlığına kapılanlardan biri de lüks harcamalarıyla bilinen Bülent Ersoy’du. Sanatçı, 3 gün arayla bir AVM’de alışveriş yaptı. Ve satın aldığı ürünler için de küçük bir servet ödedi.

KREMLERE 65 BİN LİRA

Günün anlamına uygun olarak siyahlara bürünen Bülent Ersoy, 24 ve 27 Kasım’da yaptığı alışverişlerde toplamda 286 bin lira harcadı. Cilt bakım ve kozmetik ürünleri ile yılbaşı süslemeleri almak için kesenin ağzını açan sanatçı, alışveriş fişine göre yaşlanma önleyici kremlere 65 bin, nemlendiriciye 30 bin, 12 adet parfüme de 41 bin lira ödedi.

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Siyahlara büründü



Baştan aşağı siyah giyinen ve kıyafetine uygun bir makyaj yapan Bülent Ersoy, güzelliği için masraftan kaçınmadı.