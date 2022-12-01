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Bülent Ersoy'un 286 bin liralık 'Kara Cuma'sı

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#Bülent Ersoy#Kara Cuma#Black Friday
Bülent Ersoyun 286 bin liralık Kara Cuması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 07:40

‘Black Friday’ çılgınlığına Bülent Ersoy da kapıldı. Ünlü sanatçı, 3 gün arayla çıktığı alışveriş turunda 286 bin lira harcadı.

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3 GÜN ARAYLA ALIŞVERİŞTE

Black Friday’ yani ‘Kara Cuma’ indirimlerinde dünya çapında milyarlarca dolar harcandı. Bu dönemde alışveriş çılgınlığına kapılanlardan biri de lüks harcamalarıyla bilinen Bülent Ersoy’du. Sanatçı, 3 gün arayla bir AVM’de alışveriş yaptı. Ve satın aldığı ürünler için de küçük bir servet ödedi.

Bülent Ersoyun 286 bin liralık Kara Cuması

KREMLERE 65 BİN LİRA

Günün anlamına uygun olarak siyahlara bürünen Bülent Ersoy, 24 ve 27 Kasım’da yaptığı alışverişlerde toplamda 286 bin lira harcadı. Cilt bakım ve kozmetik ürünleri ile yılbaşı süslemeleri almak için kesenin ağzını açan sanatçı, alışveriş fişine göre yaşlanma önleyici kremlere 65 bin, nemlendiriciye 30 bin, 12 adet parfüme de 41 bin lira ödedi. 

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Bülent Ersoyun 286 bin liralık Kara Cuması

Siyahlara büründü

Baştan aşağı siyah giyinen ve kıyafetine uygun bir makyaj yapan Bülent Ersoy, güzelliği için masraftan kaçınmadı.

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#Bülent Ersoy#Kara Cuma#Black Friday

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