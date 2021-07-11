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Haber Giriş: 11.07.2021 - 09:54 | Son Güncelleme:

Bülent Ersoy'dan İlyas Tetik açıklaması: Benimle alakası yok!

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr

BÜLENT Ersoy önceki gün Pendik’teki bir mekanın açılışına katıldı. Ersoy, geçtiğimiz günlerde intihar ederek yaşamına son veren İlyas Tetik’e “Ya benimle ya da Muazzez Ersoy’la çalışacaksın” dediği iddialarına cevap verdi.

Ünlü şarkıcı“Kendisiyle anlaşan ben değilim. Muazzez Hanım’la çalışırken, Polat Yağcı’yla da anlaşma yapmış. Program listesinden çıkarılmış mı, onu bilemem. Benimle ne alakası olabilir? Kaldı ki onu alsaydık, Muazzez Hanım ağzını açıp da hiçbir şey söylemezdi. Çünkü bana ‘abla’ der. Zaten ben anlaşmadım. Ama çok üzüldüm. Çok kıymetli bir kemaniydi. Haberi duyunca oğluyla konuştum.” 

Bülent Ersoydan İlyas Tetik açıklaması: Benimle alakası yok

Bülent Ersoy, hayatını kaybeden İlyas Tetik için “Çok onurluydu” dedi.

İlyas Tetik, son yolculuğuna uğurlandı
İlyas Tetik, son yolculuğuna uğurlandı

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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