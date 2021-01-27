'Bu evlilik yürümez: Harry, Meghan'sız geri dönecek'

Çift, önceden tamamlanmış son resmi görevlerini de 31 Mart 2020'de yerine getirdikten sonra ABD'ye gitti. Orada kendilerine yeni bir hayat kuran Prens Harry ve Meghan Markle, bazı yayın kuruluşlarıyla milyon dolarlık anlaşmalar imzaladı. NELER OLACAĞI MERAK EDİLİYOR

Her ne kadar onlar İngiliz kraliyet ailesinden ve Harry'nin doğup büyüdüğü Londra'dan kilometrelerce uzağa gitseler de ülke gündeminden hiç düşmüyorlar. Hatta çiftin geleceği konusunda çeşitli iddialar da ortaya atılıyor, yorumlar yapılıyor. O SORUYA İLGİNÇ YANITLAR

İngiliz Daily Express gazetesinin internet sitesi de çiftin geleceği ile ilgili bir anket hazırladı ve okurlarına çiftin geleceği ile ilgili görüşlerini sordu. Gazetenin, okurlarına sorduğu beş sorudan en önemlisi şuydu: "Harry ve Meghan'ın bir gün kraliyet ailesine döneceğini düşünüyor musunuz?" HARRY'NİN YALNIZ DÖNECEĞİNİ İDDİA ETTİLER

İşte ankete katılan ve bu konuda görüşlerini bildiren birçok kişi Harry'nin bir gün ülkesine döneceğini düşündüğünü ifade etti. Ankete katılan 25 bin 781 kişinin yüzde 50'si Harry'nin İngiltere'ye yalnız döneceğine inanıyor. Yani onlara göre çiftin evliliği uzun süre devam etmeyecek. DÖNMEYECEKLERİNİ DÜŞÜNENLER DE VAR

116 kişi Meghan'ın Londra'ya yalnız döneceğini belirtirken, 1455 kişi çiftin ülkeye birlikte geri döneceğini belirtti. Ankete katılanlardan 8 bin 628 kişi çiftin ülkeye geri dönmeyeceğine inandığını ifade etti. 2 bin 682 kişi ise bu konuda bir fikri olmadığını belirtti. 'EVLİLİK ÖLÜME MAHKUM' İDDİASI

Ankete katılanlar konu ile ilgili yorumlarda da bulundu. Bazı kişiler Harry ile Meghan'ın bulundukları yerde yani ABD'de kalmalarının daha doğru olduğunu savundu. Bazılarına göre de çiftin kraliyet ailesinden uzakta kalması her iki taraf için de daha sağlıklı. Görüş bildiren bazı kişiler de Harry ile Meghan'ın ilişkisinin "ölüme mahkum olduğunu" yani boşanmayla sonuçlanacağını ileri sürdü. ÇOĞUNLUK HARRY'NİN DÖNMESİNİ BEKLİYOR

Yorum yapanlar arasında Harry'nin Londra'ya dönmek isteyeceğini ileri sürenler hatırı sayılır çoğunlukta. Bunların büyük bölümü de Harry ile Meghan'ın evliliği uzun sürecek gibi görünmüyor. Bazıları da Harry'nin Meghan ondan boşanırsa ülkesine döneceğini iddia etti.