Bu aşk bir değil tam iki evliliği birden bitirdi! Eski kocasına milyon dolar tazminat ödeyecek

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30 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Ariana Grande 2021’de sürpriz bir kararla emlakçı Dalton Gomez’le evlenmişti. Çiftin gizlice yaptıkları düğünün ardından mutluluk pozları verdikleri mutlu aşkları epey kısa ömürlü oldu.
Ariana Grande’nin eylül ayında Dalton Gomez’e boşanma davası açtığı öğrenilmişti. Davanın cuma günü mahkeme tarafından karara bağlandığı ortaya çıktı. Böylece çiftin evlenmeden önce bir evlilik öncesi anlaşması yaptığı da ortaya çıktı.
Anlaşma gereğince Dalton Gomez Ariana Grande’den boşanma tazminatı olarak 1 milyon 250 bin dolar para aldı. Basına yansıyan haberlere göre Gomoez’in bu tazminatı nafaka gibi aylık taksitler halinde alma hakkı da bulunuyordu.
Ancak başarılı emlakçının bu toplu ödemeyi tercih ettiği öğrenildi. Gomez’in maddi olarak darda olmadığı, işlerinin başarılı ve kazancının yerinde olduğu biliniyor. Ancak elbette kazancının albümleri milyonlar satan eski eşi Ariana Grande’yle kıyaslanabilir bir yanı yok.
Ariana Grande’nin açtığı davanın dosyasında ayrılık tarihi 20 Şubat olarak belirtilmişti ancak ünlü şarkıcı mahkemeye eylül ayına kadar gitmedi. Sadece 2 yıl süren bu evliliğin sonra ermesindeyse araya giren yeni bir aşk etkili oldu.
Hatta bu aşk sadece 1 değil 2 evliliği birden bitirmiş oldu. Ariana Grande ve "Wicked" filmindeki rol arkadaşı Ethan Slater bir süredir aşk yaşıyorlar. Aralık 2022’de Londra’da çekimlerine başlanan filmde 31 yaşındaki ünlü oyuncu Ethan Slater’la birlikte kamera karşısına geçen Ariana Grande onunla duygusal olarak yakınlaştı.
Çiftin ilişkisinin ocak ayında başladığı iddia ediliyor. Başta saklanan aşıklar bir süredir birlikte poz vermekten kaçmaz hale geldiler. Bu arada ilişkileri başladığında Ethan Slater da evliydi. Okul aşkı Lilly Jay'le 2018'de evlenen ünlü aktörün geçen yıl bir de oğlu olmuştu.
Ariana Grande kendisi de henüz kocasından boşanmamışken evli rol arkadaşıyla ilişki yaşadığı için büyük eleştirilerin hedefi oldu. Ethan Slater’ın ünlü şarkıcı uğruna terk ettiği 5 yıllık karısı Lilly Jay, kocası kendisine boşanma davası açtığında verdiği bir röportajında Ariana Grande’yi adeta topa tutmuştu: “Ariana bir kadın dostu değil. Kadın dayanışmasından hiç anlamıyor. Aileme verdiği zarar umurunda değil, gününü gün ediyor.” demişti.
Bu arada Ethan Slater’ın da eşinden boşanmak için ancak temmuz ayında mahkemeye başvurduğunu hatırlatmış olalım. Slater ve Lilly Jay’in davası ise henüz sonuçlanmadı. Öte yandan birkaç gün önce basına yansıyan haberlere göre yeni bir aşka yelken açan ve ikisi de eşlerini terk eden çift artık aynı evde yaşıyor.
Ariana Grande ve Ethan Slater’ın New York’ta bir daireye birlikte taşındığını ve artık birlikte yaşayan iki sevgili olduğunu anlatan dostları "Gerçekten çok mutlular ve birbirlerine çok yakışıyorlar. Ariana’nın tüm arkadaşları Ethan’ı çok seviyor." demeye başladı. Ne Slater ne de Grande ilişki durumlarını ya da eski eşlerinden ayrılmadan önce bir araya gelip gelmediklerini kamuoyuna açıklamadılar.