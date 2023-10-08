Ünlü oyuncunun saçları genç yaşında ağardı: Hep 17 yaşında görünmek zorundaydım... Artık özgürüm!

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Bu kurallar günümüzde yavaş yavaş esnemeye başladı. Artık gösteri dünyasında yer alan kadın oyuncular, şarkıcılar ve modeller güzellik kalıplarının dışına çıkarak var olma mücadelesi veriyor. ve bu konudaki sert algıları da bir bir kırıyor.

O DA MESLEKTAŞLARININ YOLUNDAN GİDİYOR

Ünlü oyuncu yaşındaki Hilarie Burton Morgan da bu konuda harekete geçen ve samimi açıklamalar yapan isimlerin başında geliyor. Dawson's Creek, One Tree Hill, Grey's Anatomy gibi pek çok sevilen dizide rol alan, birçok sinema filminde de oynayan 41 yaşındaki güzel yıldız son zamanlarda birçok meslektaşının yolundan yürümeye başladı.

İki çocuk annesi 41 yaşındaki oyuncu beyazlayan saçlarını boyatmadan yoluna devam etmeye karar vermiş

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“Saçlarım erken yaşta grileşince hatta bembeyaz olunca çok rahatladım” diyen Hilarie Burton Morgan, genç yaşta şöhret kazandıktan sonra artık dünyanın karşısına beyazlamış ve kendi haline bırakılmış saçlarıyla çıkmaktan çok memnun.

"SONSUZA DEK 17 YAŞINDA KALAMAM"

İki çocuk annesi ünlü oyuncu “Bir gençlik dizisi oyuncusu olarak ünlendiğinizde herkes sizden sonsuza kadar 17 yaşında olmanızı, 17 yaşında gibi görünmenizi bekliyor” diyor ve “Ben de gençlik yıllarımı pek sevmezdim. Gençlik yıllarımda bazı karanlık şeylerle uğraştım. Bu yüzden seviye atlayıp odadaki en yaş almış, deneyimli kişi olabileceğiniz fikri beni heyecanlandırıyordu. Kahramanlarım da böyle oyunculardı” diyor.

2009'dan beri ünlü aktör Jeffrey Dean Morgan'la büyük bir aşk yaşayan güzel oyuncu yaş almanın ve saçlarının da erken yaşta beyazlamasının ögürleştirici olduğunu söylüyor

Ünlü oyuncu bu yüzden saçları erken bir yaşta tamamen beyazlayınca kendini rahatlamış hissetmiş. Üzerindeki “sonsuza dek genç görünme” baskısı kalkınca saçlarını boyatmayı bırakan Hilarie Burton Morgan katıldığı canlı yayında sunucu bunun (gri saçlı olmanın) artık moda olduğunu hatırlatınca da “Güzel, evet. Dünyayı ele geçireceğiz” diyerek güldü.

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Gerçekten de Morgan, COVID-19 salgınının en yoğun olduğu dönemde iki kızı ona “nene gibi” göründüğünü söylediğinde saçlarına düşen akları boyamaktan vazgeçen efsane oyuncu Andie MacDowell'ın izinden gidiyor.

BOYATMADIĞI SAÇLARIYLA SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİNİN YÜZÜ OLMUŞTU

65 yaşındaki Andie MacDowell beyaz saçlarını artık boyatmamasını “Kendimi George Clooney ile kıyaslamayı seviyorum çünkü neden olmasın? Bir süredir kişisel olarak bu geçişi yapmanın zamanının geldiğini söylüyordum çünkü bunun kişiliğime ve benliğime uygun olduğunu hissettim" diye anlatmıştı.

Andie MacDowell, pandemi sürecinde saçlarını boyamayı bırakmıştı... Yıldız oyuncu özgüveni ve zarafetiyle hâlâ Hollywood'un en etkileyici isimlerinden biri

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Üstelik yıldız oyuncu bu bembeyaz saçlarıyla yıllardır L'Oréal markasının saç ürünlerinin de reklam yüzü olmaya devam ediyor. Menajerleri ise bu kararı verdiğinde Andie MacDowell’a aslında daha bunun zamanı değil demişti. Andie MacDowell’ın cevabı ise net oldu: "Bence yanılıyorsunuz ve şu anda bulunduğum yeri benimsersem daha güçlü olacağım. Zamanı geldi çünkü iki yıl sonra 65 yaşında olacağım. Eğer bunu şimdi yapmazsam sonra yapmam daha zor olacak.”

Efsane Çek model Paulina Porizkova da artık beyazlayan saçlarını ve çizgilerle dolan yüzünü sahiplenen ünlülerden

Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren efsane model Paulina Porizkova da kır saçlarını ve kırışıklıklarını tamamen kucaklamış durumda. 58 yaşındaki Porizkova “Yaşlanmak uzun bir hayat yaşamanın ayrıcalığıdır. Bununla savaşabilir ya da kabullenebilirsiniz. Ama üçüncü bir seçenek daha var. Onu kucaklamak” diyor.

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MAKYAJSIZ CESUR POZLARIYLA GÜNDEMDE

Paulina Porizkova, ilerleyen yaşına rağmen verdiği hem makyajsız ve doğal hem de cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Bu konuda eleştirilere de uğrayan efsane model felsefesini “Kucaklamak hem kabullenmek hem de savaşmak anlamına geliyor. İçeride ve dışarıda kaçınılmaz değişiklikler olduğunu kabul etmek. Ve her ikisi de değerlidir. İçsel gücünüz arttıkça, kırışıklıklarınız daha güçlü olmak için harcadığınız zamanı yansıtır. Savaşmak aslında yaşı inkâr etmek için değil, onu işe koşmak içindir” sözleriyle açıklıyor.