BabasÄ±nÄ± kaybettiÄŸinden bu yana ortada gÃ¶rÃ¼nmedi... Bu acÄ± kolay diner mi

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BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± herkes yaÅŸÄ±yor Ã¼stelik. Ama milyonlarca kiÅŸi kendi Ã§evresinde yaÅŸarken bazÄ±larÄ± acÄ±larÄ±nÄ± milyonlarÄ±n Ã¶nÃ¼nde yaÅŸÄ±yor. Bu da herkesin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±, ilgisini Ã§eken biri olmanÄ±n bir tÃ¼r dezavantajÄ± olsa gerek.

Ä°ÅŸte son dÃ¶nemde bÃ¶yle biri dÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ndeminden hiÃ§ dÃ¼ÅŸmÃ¼yor. ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesinin gelini Prenses Rajwa bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz kiÅŸi.

BABASINI KAYBETTÄ°ÄžÄ°NDEN BERÄ° KÄ°MSE ONU GÃ–RMEDÄ°Â

GeÃ§en yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda dillere destan bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesinin veliaht prensi HÃ¼seyin ile evlyene Rajwa Al Saif geÃ§en ay babasÄ± Halid Bin Musaid bin Saif bin Abdulaziz Al Saif'i kaybetti.

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AcÄ± haber ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesinin resmi sayfasÄ±ndan duyuruldu. Aile, Prenses Rajwa'nÄ±n babasÄ± iÃ§in Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k bir yas ilan edildiÄŸini de etmeyi aÃ§Ä±klamasÄ±na.

Prens HÃ¼seyin ile evlendiÄŸinden bu yana dÃ¼nya kamuoyunun meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± Ã¼zerine Ã§eken Rajwa ise o gÃ¼nden bu yana hiÃ§ gÃ¶rÃ¼nmedi.

Ailenin ilan etiÄŸi ya sÃ¼resi dolmasÄ±na raÄŸmen Prenses Rajwa, herhangi bir kamu gÃ¶revinde gÃ¶rÃ¼lmedi. Åžimdi dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki takipÃ§ileri onun nasÄ±l olduÄŸunu merak ediyor.

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KAYINPEDERÄ° Ä°Ã‡Ä°N PAYLAÅžIM YAPTI

Prenses Rajwa'nÄ±n kocasÄ±, ÃœrdÃ¼n Veliaht Prensi HÃ¼seyin de kendi Instagram sayfasÄ±ndan kayÄ±npederine saygÄ± duruÅŸunda bulundu.

2022 yÄ±lÄ±nda Rajwa ile niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n kayÄ±npederine sarÄ±lÄ±rken Ã§ekilen fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ± HÃ¼seyin.

ArdÄ±ndan da "Derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ve kederle, sevgili kayÄ±npederime veda ediyoruz. Onun nezaketini, cÃ¶mertliÄŸini ve dÃ¼rÃ¼stlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ her zaman hatÄ±rlayacaÄŸÄ±z" diye yazdÄ±. Ä°ÅŸ insanÄ±na rahmet, ailesine ve yakÄ±nlarÄ±na da sabÄ±r diledi.

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Ä°NÅžAAT MÃœHENDÄ°SLÄ°ÄžÄ° EÄžÄ°TÄ°MÄ° GÃ–RMÃœÅžTÃœÂ

Ä°ÅŸ insanÄ± Al Saif'in, ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesine gelin giden kÄ±zÄ± Rajwa'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Faysal ve Nayef adÄ±nda iki oÄŸluyla Dana adÄ±nda bir kÄ±zÄ± daha bulunuyor. Al Saif, Azza Al Sudairi ile evliydi. Al Saif, 71 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

Rajwa'nÄ±n babasÄ± Halid Bin Musaid bin Saif bin Abdulaziz Al Saif, bir inÅŸaat mÃ¼hendisi. Beyrut Amerikan Ãœniversitesi'nden mezun olan Al Saif, Ã¼lkesinin Ã¶nde gelen inÅŸaat ÅŸirketlerinden birinin de kurucusu.

Ãœlkesinin tanÄ±nmÄ±ÅŸ iÅŸ insanlarÄ±ndan biri olan Al Saif; geÃ§en yÄ±l 1 Haziran'da kÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde de onun yanÄ±ndaydÄ±.

DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen yemekte konuklarÄ± kapÄ±da karÅŸÄ±layanlar arasÄ±nda Rajwa'nÄ±n annesi ile babasÄ± da yer aldÄ±. O anlarda gelin ile damadÄ±n diÄŸer yanÄ±nda da ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah ile eÅŸi KraliÃ§e Rania da bulunuyordu.

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DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±k ara en Ã§ok dikkat Ã§eken konuÄŸuydu: Kate ÅŸeffaf giyer mi hiÃ§!

GEÃ‡EN YILA DAMGA VURAN DÃœÄžÃœNÂ

YÄ±lÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ olarak tarihe geÃ§en tÃ¶rene dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan kraliyet ailesi Ã¼yeleri, devlet temsilcileri ve iki ailenin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 1700 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. K

onuklar arasÄ±nda Galler Prensesi Kate Middleton ile Galler Prensi William, Hollanda KraliÃ§esi Maxima, kocasÄ± Kral Willem Alexander, en bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Prenses Catharina Amalia Ä°spanya'nÄ±n eski kralÄ± Juan Carlos ile karÄ±sÄ± Sofia, Ä°sveÃ§ Veliaht Prensesi Victoria ile kocasÄ± Prens Daniel, o dÃ¶nemde Danimarka Veliaht Prensi olan Frederik ile karÄ±sÄ± Mary de yer alÄ±yordu.Â

Ondaki ÅŸansÄ±n yarÄ±sÄ± Kate'de olsaydÄ±... DÃ¼nyada bÃ¶yle bir kayÄ±nvalide daha yok!

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ÃœrdÃ¼n Veliaht Prensi HÃ¼seyin ile Rajwa Al Saif, geÃ§en yÄ±l 1 Haziran'da evlendi. TÃ¶ren, yÄ±lÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

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