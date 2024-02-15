Ünlü oyuncu yıllar sonra ayrıntısıyla anlattı: Polis bülteniyle cinayet şüphelisi olarak arandım

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Bazıları için durum tam tersi olsa da bugün refah içinde yaşayan ünlülerin geçmişlerinde genellikle yoksulluk, yoksunluk vardır. En azından bu ünlüler bugünküyle ilgisi olmayan ortalama bir hayattan gelir. Ortak tema bu... Ama büyük olasılıkla birazdan okuyacaklarınız kadar ilginç bir duruma fazla sık rastlamazsınız.

Geçelim hemen "bu kadarı da olmaz" dedirten o gerçek hayat öyküsüne...

Gençlik yıllarında sanki bir film senaryosundan çıkmış gibi görünen bu olayı yaşayan ünlü oyuncu, başına gelenleri katıldığı bir sohbet programında anlattı.

Sözü uzatmadan söyleyelim. Bu ünlü oyuncu, gençlik yıllarında kısa bir süre bir cinayet şüphesiyle arandı. Hem de erkek kardeşiyle birlikte! Gelin bir bakalım kimmiş bu oyuncu ve neden adı böyle ilginç bir olaya karışmış.

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BRKEAKING BAD DİZİSİ İLE HAFIZALARA KAZINDI

Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Breaking Bad adlı diziyle tanınan Bryan Cranston, geçtiğimiz günlerde Jesse Tyler Ferguson'ın Dinner's on Me adlı podcast yayınına konuk oldu.

Orada da gençlik yıllarında adının gizemli bir cinayet olayına karıştığını açıkladı. Hatta kendisi ve kardeşinin bu cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak gösterildiğini ve polisin arama bülteni çıkardığını saklamadı.

Şu anda 67 yaşında olan Bryan Cranston, anlattığına göre 20'li yaşlarındayken erkek kardeşi Kyle ile birlikte ABD içinde bir seyahate çıktı. Bu seyahat sırasında Florida'ya da uğradı iki kardeş.

O sırada artık bir miktar para kazanmaları gerektiğini fark ettiler. Bunun için 20'li yaşlarında iki delikanlının en kolay bulabileceği işi buldular. Hawaian Inn adlı bir restoranda garson olarak işe başladılar.

O ŞEFTEN HERKES NEFRET EDİYORDU

Fakat oradaki hayatları o kadar da güzel geçmedi. Çünkü restoranda Peter Wong adında herkesten nefret eden bir şef vardı. Doğrusu bu şef sadece herkesten nefret etmekle kalmıyordu, onu seven de pek azdı.

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Bryan Cranston'ın anlattığına göre Peter Wong adlı bu şeften nefret eden restoran çalışanları da zaman zaman aralarında toplanır onu nasıl ortadan kaldırabilecekleri hakkında şakalar yapardı.

"Hepimiz Wong'u nasıl ortadan kaldırabileceğimizi konuşurduk" diye anlattı Cranston. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazıları kıyma makinesinde yok etmeyi önerirdi. Bazıları da kafasına kendi tavasıyla vurarak onu ortadan kaldırmaktan söz ederdi. Biz de gülerdik. Mutfakta çalışıyorduk ve orada birini ortadan kaldırmanın milyonlarca yolu vardı."

Bryan Cranston'ın anlattığına göre bu kimseyi sevmeyen ve kendisi de herkesten nefret eden şef Peter Wong'un bir zaafı vardı: Güzel kadınlar. Başka bir özelliği de yanında hep yüklü miktarda nakit para taşımasıydı.

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NEFRET EDİLEN ŞEF GİZEMLİ BİR ŞEKİLDE ORTADAN KAYBOLDU

Bunu not ettikten sonra ünlü oyuncu Cranston'ın anlatımıyla hikayenin geri kalanına da bir bakalım.

Oyuncunun söylediğine göre kendisi ve kardeşi Kylie, yeteri kadar para kazandıktan sonra programın geri kalanını uygulamak üzere işi bıraktılar, Florida'dan ayrılıp yollarına devam ettiler.

Fakat o sırada beklenmedik bir gelişme oldu. Kötü şef Peter Wong ortadan kayboldu. Bir hafta geçti haber çıkmadı, iki hafta geçti haber çıkmadı. Cranston'ın anlattığına göre sonra Wong'un başına ne geldiği ortaya çıktı.

Yine cebinde yüklü miktarda parayla yolda giderken zaaf duyduğu kadınlardan biri onu tuzağa düşürdü. Suç ortağı olan iki kişi de onu soydu ve sonra da öldürdü. Şef Wong'un cansız bedeni de bir arabanın bagajına konuldu.

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TAM O SIRADA KENTİ TERK EDİNCE ŞÜPHE ÇEKTİLER

Bryan Cranston ve kardeşi Kylie, Florida'yı terk ettikten sonra ortaya çıktı bütün bunlar. Elbette polis soruşturmasında onların da adı geçti.

Hatta polisin "Ona zarar vermek istediğini söyleyen oldu mu?" sorusuna birçok kişi Bryan Cranston ve kardeşi Kylie'nin adını söyleyerek yanıt verdi.

Ayrıca şüphe çeken bir durum daha vardı: Cranston kardeşler tam da olayın meydana geldiği sırada kenti terk etmişti.

Bryan Cranston o dönemde yaşananları şöyle anlattı: "Polis bizi aramak için bülten bile çıkardı. "Ama sonra talihleri yardım etti ve polis, eksik parçaları bir araya getirerek cinayet zanlılarını buldu.

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NEYSE Kİ GERÇEK SUÇLULAR BULUNDU

Cranston'ın anlattığına göre Peter Wong'un ölümünden sorumlu olan tek kişi onu tuzağa düşüren kadın değildi. Suç ortakları da vardı.

Ki sonradan bunlardan birinin Billy Wayne Waughtel adlı bir adam olduğu ortaya çıktı. Onu cinayet sırasında iki kişi daha yardım etmişti.

Waughtel suçunu itiraf etti ve demir parmaklıklar ardına gönderildi. Fakat sonra da cezaevinde öldürüldü.

Bryan Cranston, Breaking Bad dizisiyle hafızalara kazındı.