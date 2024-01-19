Bir düğüne bir gelinlik yetmedi... Heyecan içindeki genç kızı elmaslara boğdular

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Herkes bilir ki bu tür törenler ne kadar gösterişli olursa olsun bir tek yıldızı vardır: Hayatını sevdiğiyle birleştiren genç kız. Yanı gelin!

Çünkü damadın giyecekleri bellidir, fazla seçeneği yoktur. Ama gelin için aynı durum söz konusu değil.

Kendisi de kraliyet ailesinden gelsin ya da gelmesin monarşi düğünlerinde gelin her zaman ön plana çıkar. Sadece düğünün konukları değil, milyonlarca kişi gelini mercek altına alır.





Dünya, tam 10 gün boyunca süren ve renkli görüntülere sahne olan bir düğüne tanıklık etti.

Giydiği gelinlik, taktığı takılar, elbette bu tür ailelerin bir geleneği olarak duvağın üzerine yerleştirilen taç!

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Aslına bakılırsa Avrupa monarşilerinde olup bitenler de aşağı yukarı bellidir. Genellikle birkaç gün önce yapılan resmi nikah ve ardından geniş bir katılımla gerçekleştirilen dini tören. Sonra da bütün bu kutlamalara son noktayı koyan yemek.

Ama coğrafi olarak biraz daha Avrupa'dan uzaklaştığımızda bu manzara değişir ve biraz daha görkemli bir hale gelir. Bir Güneydoğu Asya ülkesi olan Brunei'de de bu durum değişmedi.

Prens Adbul Mateen aslında veliaht değil. Ancak Anisha Rosnah ile düğünü veliahtlara layıktı.



Dünyanın en zengin insanlarından biri olarak bilinen Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, oğullarından biri olan Prens Abdul Mateen'i danışmanının torunu olan Anisha Rosnah ile evlendirdi. Düğün tam 10 gün sürdü.

Aslında Sultan'ın oğlu Abdul Mateen, taht için de epey geri sırada ama yine de evlilik töreni sanki veliaht prensmiş gibi gerçekleşti.

Bu arada küçük bir not, Sultan Hassanal Bolkiah kızlarını da benzer şekilde günlerce süren gösterişli törenlerle evlendirdi.

Şimdi biz dönelim, yıllardır bir Instagram fenomeni olarak bilinen ve lüks hayatını sosyal medyadan gözler önüne seren Abdul Mateen ile Anisha Rosnah'nın düğününe. Daha doğrusu gelinin düğünün zirve noktası olan son gün giydiği kıyafetlere.

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GELİN ELMASLARA BOĞULDU

29 yaşındaki Anisha Rosnah, düğünün son günü olan geçtiğimiz pazar iki tane farklı gelinlik giydi.

İkisi de ilk bakışta sade görünüme sahipti. Ama iki gelinlik de kelimenin tam anlamıyla bir servet değerindeydi. Özellikle de uluslararası konukların da katıldığı yemekte giydiği pırıltılı gelinlik.



Biz "pırıltı" dedik ama gelinliğin üzeri elmaslarla süslüydü. Anisha'nın boynundaki iri taşlı elmas kolye, tacındaki elmaslar derken güzel gelinin "elmaslara boğulduğunu" söylemek yanlış olmaz.

Gelinin geçen pazar günü giydiği her iki gelinlik de dünyaca ünlü tasarımcıların imzasını taşıyordu.

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Anisha'nın düğün yemeğinde giydiği gelinlik, dünyanın ünlü modacılarından Zuhair Murad'ın imzasını taşıyordu.

Firmanın sosyal medya sayfasından yapılan paylaşımda "Brunei kraliyet ailesinin bir parçası olmanın ve gelinliği hazırlamanın kendileri için büyük bir gurur" olduğu belirtildi.



Anisha'nın her iki gelinliğiyle de kullandığı taç da dünyanın dört bir yanındaki kraliyet düğünü meraklıları tarafından ilgiyle incelendi.

Bu göz alıcı taç aslında damadın ablası Prenses Fadzilah'ya ait. Yine kraliyet ailelerinde adet olduğu üzere gelin Anisha'ya düğün için ödünç verildi bu taç.

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DİĞER GELİNLİK DE ÜNLÜ MODACININ İMZASINI TAŞIYOR

Gelin Anisha'nın Prens Abdul Mateen ile birlikte halkı selamladığı sırada giydiği gelinlik ise bir başka ünlü modacının imzasını taşıyordu. Daha klasik çizgiler yansıtan bu gelinlikte de Dior'un imzası vardı.



Anisha Rosnah o gelinliği de yine Brunei kraliyet ailesinin kendisine verdiği iri taşlı elmas kolye ve gösterişli taçla tamamladı.



Evlendiği Prens Abdul Mateen ile çocukluk yıllarından bu yana tanışan Rosnah, düğünün ilk gününde yapılan bir törende ülkesinin ünlü modacılarından Teh Firdaus tarafından tasarlanan bir beyaz kıyafet giydi.

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Gelinin kolyesi kadar başındaki elmas taç da göz alıcıydı.



Bruneili modacı Anisha'nın bu kıyafetini sosyal medya sayfasından paylaşarak tasarımını yapmanın kendisi içini bir onur olduğunu belirtti.



Gelin Anisha'nın düğün sırasındaki en renkli kostümlerinden biri de geleneksel macun törenine giydiği oldu.

Başındaki kocaman taçla tamamlanan kırmızı kıyafeti ve tören öncesi yüzüne örttüğü kırmızı örtü ise Brunei'nin geleneklerinden.

Sonuç olarak yılın en görkemli düğün töreni 10 gün sürdü ve bitti. Geride de yaşanan renkli anların görüntüleri ve gelin Anisha Rosnah'ın etrafına yaydığı pırıltı kaldı.

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Gelin Anisha'nın geleneksel kıyafeti ve takıları dikkat çekti.