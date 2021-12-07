Brooke Shields tartışmalı reklam kampanyası hakkında yıllar sonra konuştu: Beni cinsel obje haline getirdiler

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'BASIN DA SALDIRGAN DAVRANDI'

Bugün 56 yaşında iki çocuk annesi olan yıldız, 15 yaşındayken kamera karşısına geçtiği o reklam filmi yüzünden basının da kendisine "çok özel ve saldırgan" sorular yönelttiğini de ileri sürdü.

YILLAR SONRA KONUŞTU

Henüz küçücük bir çocukken oyunculuğa başlayan ve Pretty Baby adlı filmle de bir anda dikkat çeken Brooke Shields, 1980'de tanıtım yüzü olduğu bir kot markasının reklam filminin yankıları üzerine konuştu. Shields, Dax Shepard'ın Armchair Expert adlı programına konuk oldu ve bu reklam filmi yüzünden medyanın da halkın da kendisini "bir cinsel objeye" dönüştürdüğünü ileri sürdü.

TARTIŞMA YARATMIŞTI

Shields, reklam filminde aralarında "Benimle kot pantolonum arasında ne olduğunu bilmek ister misiniz? Hiçbir şey" cümlesinin de bulunduğu bazı metinler seslendirmişti. Bu reklam filmi, gösterime girdikten sonra büyük tartışma yaratmış ve birçok ülkede yasaklanmıştı.

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'BU FİİLEN SUÇTU, GAZETECİLİK DEĞİL'

Reklam filminin tepki çekmesinden sonra Brooke Shields, aralarında Barbara Walters'ın da bulunduğu birçok kişi ile röportaj yapmıştı. O dönemde çok konuşulan bu röportaj Shepard'ın programında da gündeme geldi. Bu röportaj sırasında da çok özel hatta saldırgan sorulara maruz kaldığını, cinsel tarihinin mercek altına alındığını anlattı Shields, "Bu fiilen bir suçtur, gazetecilik değil" diye konuştu.

'FARKLI ANLAMLARA GELECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM'

Shields; söyleşi sırasında, o reklamın aslında başarılı olduğunu da savundu. Shields, tartışılan bu cümleyi söylerken de bir art niyet barındırmadığını sözlerine ekledi. Oyuncu "O cümleyi, sanki kız kardeşim ile aramıza kimse giremez" cümlemi gibi söylemiştim. Bunun farklı anlamlara gelebileceğini hiç düşünmemiştim" diye sözlerini sürdürdü. Brooke Shields o reklam filmi yüzünden halk tarafından azarlandığını da ekledi.

AİLESİ TOPLUM TARAFINDAN TANINIYORDU

1965 yılında dünyaya gelen Amerikalı Brooke Shields, bebek yaşta modellik yapmaya başladı. Amerikan toplum yaşamında önemli bir yeri olan Francis Alexander Shields ve Teri Shields'ın kızı olan oyuncu küçükken anne ve babası boşandı.

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12 YAŞINDA OYNADIĞI FİLMLE DİKKAT ÇEKTİ

Shields, Fransız Yeni Dalga akımının özgün yönetmenlerinden Louis Malle'ın Pretty Baby filminde rol alarak sinemaya geçtiğinde henüz 12 yaşındaydı. Bir hayat kadınının kızı rolünde öylesine dikkat çekti ki. Ama Susan Sarandon'ın da rol aldığı film konusu ve elbette çocuk oyuncusu nedeniyle büyük sansasyon yarattı. Bundan bir yıl sonra da Wanda Nevada adlı filmde rol aldı. 1980'de rol aldığı Endless Love ise onun kariyeri ve hayatı için bir dönüm noktası oldu.

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FRANSIZ EDEBİYATI OKUDU

80'lerin ikinci yarısında üniversite eğitimi için sinema kariyerine ara veren Shields, Fransız Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1.83 santimlik boyu yüzünden birçok rolü kaçırdığını itiraf eden Shields, okulunu bitirdikten sonra Sunnedny Susan'ın da aralarında bulunduğu birçok dizide kamera karşısına geçti.

TENİS YILDIZI İLE EVLENİP BOŞANDI

Brooke Shields, özel hayatı, annesiyle ilişkileri ve bekaret konusundaki görüşleriyle de hep Magazin gündeminin ilk sıralarında kaldı. Monaco Prensi Albert, Michael Jackson gibi ünlülerle yaşadığı aşklarla konuşulan Shields, dönemin tenis yıldızı Andre Agassi ile evlenip boşandı.

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MICHAEL JACKSON İLE

Brooke Shields, bir dönem Michael Jackson ile olan yakınlığıyla da konuşulmuştu. Shields ile Jackson 1981 yılında tanıştılar. Her ne kadar resmi olarak aşkları doğrulanmasa da Jackson'ın Brooke Shields'e olan hayranlığını bilmeyen yoktu. Hatta Shields, Jackson'ın defalarca kendisiyle evlenmek istediğini söylediğini belirtmişti.

İKİ ÇOCUK ANNESİ

2001'de yapımcı Chris Hency ile hayatını birleştiren Shields, iki çocuk annesi. Çiftin 18 yaşında Rowan ve Grier adında 15 yaşında iki tane kızı bulunuyor.

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KAŞLARI VE BEKARETİ GÜNDEMDEYDİ

Brooke Shields, 1980'lerde bir yandan hiç aldırmadığı kaşları bir yandan da ısrarla koruduğu bekareti nedeniyle gündemden hiç düşmezdi. Yılar sonra ise 22 yaşındayken Dean Cain ile birlikte olduğunu ve bu efsanenin de sona ediğini itiraf etmişti.