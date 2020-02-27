Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı

38 yaşındaki Spears, bu aşın başlarında meydana gelen olayın videosunu "Altı aydır dans etmiyordum ve o noktada oldukça kısıtlanmıştım. Biliyorum ayaklarım çıplak. Bu şekilde zemini daha rahat kavrıyorum. Bu arada ayağımın kırılma anını duyabilirsiniz. Üzgünüm biraz fazla gürültülü” mesajıyla paylaştı.

Spears'ın paylaşımına hayranlarından 'geçmiş olsun' mesajları geldi.