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Haber Giriş: 27.02.2020 - 17:47,Son Güncelleme:/

Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı

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Ünlü şarkıcı Britney Spears, çıplak ayakla dans videosu çekerken ayağını kırdı. Daha sonra da o videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Spears'ın paylaştığı videoda ayağının kırıldığı anda çıkan ses de duyuluyor.

38 yaşındaki Spears, bu aşın başlarında meydana gelen olayın videosunu "Altı aydır dans etmiyordum ve o noktada oldukça kısıtlanmıştım. Biliyorum ayaklarım çıplak. Bu şekilde zemini daha rahat kavrıyorum. Bu arada ayağımın kırılma anını duyabilirsiniz. Üzgünüm biraz fazla gürültülü” mesajıyla paylaştı.

Spears'ın paylaşımına hayranlarından 'geçmiş olsun' mesajları geldi. 

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