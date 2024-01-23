'30'umda yalnız kalmak istemiyorum' demişti... Ünlü oyuncu sevgilisini gizlice öptü... Yakalanınca gözleri fal taşı gibi açıldı!

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Bunun son örneklerinden biri de geçtiğimiz akşam yaşandı. Bir sahne gösterisinin galasına katılan ünlü oyuncunun yanında yeni sevgilisi vardı.

Kalabalığın içinde loş bir köşede onu öpücüklere boğdu oyuncu. Sonra da sakince otomobillerine gittiler.

Ama tam o sırada patlayan flaşlar ünlü oyuncunun gözlerinin fal taşı gibi açılmasına neden oldu... Kendisi farkında değildi ama yakalanmıştı!

Bir süre arkadaşlarıyla sohbet eden aşıklar sonra aniden birbirlerini öpücük yağmuruna tuttu.





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Taze aşıklar, gösteri çıkışı bir süre kapının önünde durup arkadaşlarıyla sohbet etti.

Kimsenin kendilerini görmediğini düşünerek öpüşen ama objektiflere yakalanan bu ünlü çift, 34 yaşındaki oyuncu Brie Larson ile ondan bir yaş genç sevgilisi Benjamen Styer.

2016 yılında Room adlı filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülünü kazanan Brie Larson, bir önceki sevgilisi Elijah Allan-Blitz'ten ayrıldığını hatta onu çoktan unuttuğunu da gözler önüne sermiş oldu.

Larson ile yeni aşkı Styer, önceki gece California, Pasadena'da Kate Berlant'ın sahne gösterisini izlemeye gitti.

Çıkışta da bir süreliğine arkadaşlarıyla birlikte kapıda durup sohbet etti taze aşıklar. Etraflarındaki herkes birbiriyle konuşurken onlar da aniden birbirlerine öpücükler kondurmaya başladı. Sonra da otomobillerine doğru gittiler.

Araçlarına binen Brie Larson ile Benjamin Styer, bir anda karşılarında ardı ardına patlayan flaşları buldu.

Brie Larson karşılarında patlayan flaşları görünce donup kaldı. Styer ise ilk şaşkınlığın ardından fotoğrafçılara gülümseyerek kısa bir konuşma yaptı.

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Larson şaşkınlıktan donakalırken Styer ise fotoğrafçılara gülümseyerek kısa bir süre onlarla konuştu.

Bu, Brie Larson ile Benjamin Styer'ın kamuoyu karşısında ilk kez birlikte görünmeleri ve aşklarını ilan etmeleri oldu. Böylece Larson, eski sevgilisi Allan Blitz ile ayrılığını da mühürlemiş oldu.

Genç oyuncu, geçen yılın mart ayında sevgilisinden ayrıldığı konuşulduğu dönemde net bir açıklama yapmasa da verdiği bir röportajda "Yeni bir işim yok... Bir evim yok... Bir sevgilim yok... Bir planım da yok. Şu anda tamamen her şeye açığım" diye konuşmuştu.

Bu arada o röportajda 30'lu yaşlarında olduğunu hatırlatıp hayatının bu döneminde yalnız kalmaktan korktuğunu da itiraf etmişti. "Ne yapmak istiyorum?" Nasıl bir aile ve nasıl bir gelecek benim tuhaf hayatım için uygundur?" diye kendine sorduğu sorularla bu konuda kafasının biraz karışık olduğunu da gözler önüne sermişti.

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Larson, eski sevgilisinden ayrıldıktan sonra henüz hayatta ne yapacağına karar verememişti.

Brie Larson o sırada da kendini oyalamak için sanatsal faaliyetlere ağırlık verdiğini söylemişti. Özellikle de sanat galerilerindeki sergileri kaçırmadığını belirtmişti güzel oyuncu.

Büyük olasılıkla da Benjamin Styer ele o dönemde tanıştı. Larson'ın yeni sevgilisi Styer Massachusetts Üniversitesi'nde sanat eğitimi gördü. Oyuncu olmayan genç adamın sanat piyasasında çalıştığı söyleniyor.