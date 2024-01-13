Sevgilisini aldı, sanat galerisine gitti... Karşısına hiç beklemediği biri çıktı

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Geçmişe şöyle bir baktığımızda Pitt'in bütün aşklarının ve evliliklerinin de büyük merak uyandırdığı bir gerçek.

Eski eşi Jennifer Aniston'dan boşanması pek sakin olmadı. Hele ikinci eşi Angelina Jolie ile yollarını ayırma sürecinin ne kadar sancılı olduğu göz önüne alınırsa ünlü yıldızın durumu ortada.

Geçen yıl bir arkadaşının "Brad biriyle kahve içmeye bile gidemiyor. Çünkü nereye gitse peşinde kameralar dolaşıyor" dediği hatırlanırsa Ines de Ramon ile ilişkisini gözlerden gizlemek için neden bu kadar çaba harcadığı anlaşılabilir.



Bu arada kısa süre önce 60 yaşına giren Pitt'in çok fazla dikkate alınmayan bir özelliği de var. Ünlü yıldız gerçek bir sanat aşığı.

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Brad Pitt daha önce de resim ve fotoğraf sergilerini gezerken görüntülenmişti.

Sinema dışında resim, fotoğraf ve heykel sanatına da büyük ilgisi var. Bu yüzden de önemli sergileri kaçırmıyor.

Brad Pitt, önceki gün de sevgilisi Ines de Ramon'u aldı ve Beverly Hills'teki Gagosian Galerisi'ndeki bir sergiyi ziyarete gitti.

Pitt ile Ines de Ramon fazla dikkat çekmemeye çalıştılar. Ama bu konuda başarılı oldukları pek söylenemez.

Lüks araçlarından inen iki sevgili, her ne kadar fazla dikkat çekmemeye çalışsalar da paparazzi ordusu çoktan pusuya yatmış onları bekliyordu. Tabii ki Pitt ile 33 yaşındaki Ines de Ramon objektiflerden kaçamadı.



2022 yılından bu yana birlikte olan Brad Pitt ile Ines de Ramon, galeriye geldikleri gibi yine dikkat çekmemeye çalışarak çıkıp evlerinin yolunu tuttular.



Brad Pitt, galeriyi gezerken hiç ummadığı biriyle karşılaştı. Britney Spears'ın eski kocası Sam Asghari de aynı galeriyi ziyaret ediyordu.

Pitt'i görür görmez de hemen yanına gidip fotoğraf çektirmek istedi. Onu kırmayan Pitt de objektife gülümseyerek poz verdi.

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Sam Asghari, birlikte çekilen o kareyi de sosyal medya sayfasından paylaştı. Henüz 29 yaşında olan Asghari, Brad Pitt'ten cilt bakımı sırları konusunda bilgi aldığını da belirtti paylaşımında.

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Britney Spears'ın eski kocası Sam Asghari, Pitt'i görür görmez yanına gidip hatıra fotoğrafı çektirdi.





Brad Pitt normalde de sık sık sergi gezerken görülüyor. Ama bu kez amacı arkadaşına destek vermekti. Çünkü galeride Moneyball filminin yönetmeri olarak tanınan yakın arkadaşı Bennett Miller'ın çalışmaları yer alıyor.





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2022 YILINDAN BU YANA BİRLİKTELER

Önce Jennifer Aniston, ardından da Angelina Jolie gibi Hollywood'un yüksek profilli yıldızlarıyla evlenen ve her iki boşanması da pek sakin olmayan Brad Pitt, bu kez ilişkisini gözlerden uzak yaşamaya özen gösteriyor.

Pitt'in yarı yaşındaki sevgilisi Ines de Ramon aslında gösteri dünyasına yabancı bir isim değil. Daha önce The Vampire Diaries adlı yapımla tanınan oyuncu Paul Wesley ile evliydi. Yedi yılın sonunda çift yollarını ayırdı.



Kısa süre sonra da Ines de Ramon, Brad Pitt ile birlikte görülmeye başladı. Çift, önce gözlerden uzak bir yaz tatiline çıktı.

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İLİŞKİLERİ İYİ GİDİYOR

Sonra da 2022 yılının kasım ayında Los Angeles'taki Bono konserinde samimi bir şekilde görüntülendi Pitt ile de Ramon.



Brad Pitt, başrollerinden birini üstlendiği Babylon filminin 2022 yılının aralık ayındaki galasına Ines de Ramon ile birlikte katıldı.



O zamandan bu yana da ilişkileri sağlam bir şekilde sürüyor. Fakat çok fazla yan yana kamera karşısına çıkmamaya gayret ediyorlar.



Brad Pitt ile Ines de Ramon geçen ay da ünlü yıldızın doğum gününü kutladıkları Paris'te birlikte görülmüştü.