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Boyner Ailesi’nin torun heyecanı

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#CEM BOYNER#Boyner Ailesi#Ümit Boyner
Boyner Ailesi’nin torun heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 07:16

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner’in büyük oğlu Sinan Bolak, baba olmaya hazırlanıyor. Temmuz ayında hayatını Ece Özyurt ile birleştiren Sinan Bolak’ın baba olacağı haberi, Cem Boyner’in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı.

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Elif Boyner’in, Bağdat Caddesi’ndeki Boyner Mağazası’nın içinde açtığı restoranı ziyaret eden aile, keyifli bir gün geçirirken Cem Boyner’in post’unda Ece Özyurt Bolak’ın bebek beklediği görüldü. 

Boyner Ailesi’nin torun heyecanı

Öğrendiğime göre Ece Hanım, 7 aylık hamileymiş ve bir kız bebek bekliyormuş. Cem-Ümit Boyner çiftinin, eski evlilikleri de dahil olmak üzere üç kızı, bir kız torunu ve iki oğlu var. Demek ki kızlara bir bebek daha ekleniyor. Ne mutlu onlara; sağlıkla kucaklarına alsınlar...

4. kez dede oluyor
Bir torun sevinci haberi de Ağaoğlu Ailesi’nden geldi. Geçtiğimiz yıl kasım ayında ilk bebeğini kucağına alan Sena Ağaoğlu Kırcal, ikinci kez anne oluyor. Koray Kırcal’la mutlu evliliklerini ikinci bebekleriyle taçlandırma kararı alan Sena Ağaoğlu Kırcal, babası Ali Ağaoğlu’nu da mutluluğa boğdu.

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Boyner Ailesi’nin torun heyecanı

Oğlu Alican Ağaoğlu’ndan iki kız torunu bulunan Ali Bey, böylece dördüncü kez dede olacak. Bir oğlu olan Sena Ağaoğlu Kırcal’ın yeniden erkek bebek beklediğini öğrendim. Allah sağlıkla tamamına erdirsin...

Şükran Günü hatırası
Okulların ara tatile girmesiyle Derin Mermerci de ikiz kızları Mila ve Lal’i alarak, ablası Yosun Reza’nın yanına New York’a gitmişti. Sevgilisi Murat Aslan’ın da eşlik ettiği Mermerci, tatillerini uzatarak 1 hafta daha New York’ta kalıp Amerikalıların ünlü bayramı Şükran Günü’nü de kutladı. 
Boyner Ailesi’nin torun heyecanı

Şükran Günü için Yosun-Oliver Reza çiftinin Southampton’daki yazlığına giden aile, sahilde keyifli bir gün geçirdi. En küçük yeğeni Adrian ile birlikte kızlarının sahilde oynarken fotoğraflarını paylaşan Derin Mermerci, Şükran Günü’nde şükür dolu olduğunun altını çizdi. 

Mia 2 yaşında
2018 yılında görkemli bir düğünle dünya evine giren İdil-Mert Fırat çifti, 2 yıl önce kızları Mia’ya kavuşmuştu.

Boyner Ailesi’nin torun heyecanı

Can Fırat-İdil Fırat

Çift, önceki gün Mia’nın yeni yaşını eğlenceli bir partiyle kutladı. Mert Fırat’ın ortağı olduğu Ataşehir’deki DasDas’ta yapılan doğum günü partisine aile fertlerinin yanı sıra çiftin yakın dostları da katıldı. Minnie Mouse konseptli parti oldukça eğlenceli geçti.
Boyner Ailesi’nin torun heyecanı

İdil-Mert Fırat

Boyner Ailesi’nin torun heyecanı

Sibel Kerimoğlu-Hale Çıklaçekiç

 

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#CEM BOYNER#Boyner Ailesi#Ümit Boyner

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