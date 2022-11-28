Boyner Ailesi’nin torun heyecanı

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Elif Boyner’in, Bağdat Caddesi’ndeki Boyner Mağazası’nın içinde açtığı restoranı ziyaret eden aile, keyifli bir gün geçirirken Cem Boyner’in post’unda Ece Özyurt Bolak’ın bebek beklediği görüldü.

Öğrendiğime göre Ece Hanım, 7 aylık hamileymiş ve bir kız bebek bekliyormuş. Cem- Ümit Boyner çiftinin, eski evlilikleri de dahil olmak üzere üç kızı, bir kız torunu ve iki oğlu var. Demek ki kızlara bir bebek daha ekleniyor. Ne mutlu onlara; sağlıkla kucaklarına alsınlar...

4. kez dede oluyor

Bir torun sevinci haberi de Ağaoğlu Ailesi’nden geldi. Geçtiğimiz yıl kasım ayında ilk bebeğini kucağına alan Sena Ağaoğlu Kırcal, ikinci kez anne oluyor. Koray Kırcal’la mutlu evliliklerini ikinci bebekleriyle taçlandırma kararı alan Sena Ağaoğlu Kırcal, babası Ali Ağaoğlu’nu da mutluluğa boğdu.

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Şükran Günü hatırası



Oğlu Alican Ağaoğlu’ndan iki kız torunu bulunan Ali Bey, böylece dördüncü kez dede olacak. Bir oğlu olan Sena Ağaoğlu Kırcal’ın yeniden erkek bebek beklediğini öğrendim. Allah sağlıkla tamamına erdirsin...Okulların ara tatile girmesiyle Derin Mermerci de ikiz kızları Mila ve Lal’i alarak, ablası Yosun Reza’nın yanına New York’a gitmişti. Sevgilisi Murat Aslan ’ın da eşlik ettiği Mermerci, tatillerini uzatarak 1 hafta daha New York’ta kalıp Amerikalıların ünlü bayramı Şükran Günü’nü de kutladı.Şükran Günü için Yosun-Oliver Reza çiftinin Southampton’daki yazlığına giden aile, sahilde keyifli bir gün geçirdi. En küçük yeğeni Adrian ile birlikte kızlarının sahilde oynarken fotoğraflarını paylaşan Derin Mermerci, Şükran Günü’nde şükür dolu olduğunun altını çizdi.

Mia 2 yaşında

2018 yılında görkemli bir düğünle dünya evine giren İdil-Mert Fırat çifti, 2 yıl önce kızları Mia’ya kavuşmuştu.



Çift, önceki gün Mia’nın yeni yaşını eğlenceli bir partiyle kutladı. Mert Fırat’ın ortağı olduğu Ataşehir’deki DasDas’ta yapılan doğum günü partisine aile fertlerinin yanı sıra çiftin yakın dostları da katıldı. Minnie Mouse konseptli parti oldukça eğlenceli geçti.