Boşandı, zayıfladı, en sonunda aşkı da buldu... Sevgilisiyle Instagram’dan tanışmış: Benden 10 yaş küçük ama çok olgun

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63 yaşındaki Valerie Bertinelli, son iki yıldır özel hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmüyordu. İkinci kocasıyla evliliğini bitiren, görünümüyle ilgili bir kabullenme sürecinden geçen, mutfağa geri dönen ve bir de yemek kitabı yazan yıldız isim en sonunda aradığı aşkı da buldu…

AŞK HİÇ BEKLEMEDİĞİ BİR ANDA KAPISINI ÇALDI

People dergisinin kapak yıldızı olan ünlü oyuncu "Aşığım" diyor ve bu aşkın hiç beklemediği bir zamanda kapısını çalarak onu bulutların üstüne uçurduğunu itiraf ediyor. Bir süredir verdiği kilolarla birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Bertinelli uzun zaman sonra her anlamda çok mutlu.

63 yaşındaki Valerie Bertinelli "Artık yalnız öleceğime" inanmaya başladım dediği bir dönemde aşkı yeniden buldu

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"Bu bir duygu tahterevallisi çünkü bir daha asla aşık olmayacağım konusunda kararlıydım. Altı kedim ve köpeğimle birlikte ölmem gerekiyordu. Ve geri kalan yıllarımı çok mutlu bir şekilde yalnız geçireceğimden emindim” diyen ünlü oyuncu epey şaşkın olduğunu da gizlemiyor.

"İSİMİNİ SÖYLEMEM AMA İNTERNETTE TANIŞTIK"

Yıldız isim yeni sevgilisinin ismini açıklamaya henüz hazır olmadığını söylüyor ancak onunla Instagram üzerinden tanıştığını açıkladı. "Karnım zil çalıyor. Bunun olmaması gerekiyordu" diyen Valerie Bertinelli şimdilik sadece yeni sevgilisinin bir yazar olduğunu ve kendisinden 10 yaş küçük olduğunu açıkladı.

People dergisinin yeni sayısına konuk olan Bertinelli yeniden aşık olduğunu anlatırken kendisinden 10 yaş küçük olan sevgilisini Instagram'dan bulduğunu itiraf etti

Bertinelli, 2022'deki boşanmasını ve 2020'de gırtlak kanserinden ölen ilk kocası Eddie Van Halen'ın ölümünü takip eden yıllar için "Bu sürecin uzun zaman aldığını açıkça belirtmek isterim" dedi. “Ed'le ve son evliliğimle ilgili üstesinden gelemediğim tüm dram ve travmalardan kurtulmak için çok uğraştım” diyen ünlü oyuncu yeniden sevebilmek için kendini yeniden sevmeyi öğrenmişti.

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BİRKAÇ YIL YAZIŞTILAR, ŞİMDİ SEVGİLİ OLDULAR

Ve sonra tatlı bir sürprizle karşılaştı. Doğu Yakası'nda yaşayan bir yazar olan yeni sevgilisiyle ilk kez birkaç yıl önce Instagram'da arkadaş olmuştu. Valerie Bertinelli bu yeni aşkı "Tamamen platonik bir ilişkiydi ama onda bana tanıdık gelen bir şeyler vardı" diye anlatıyor.

Ünlü oyuncu yeniden sevebilmek için kendini, bedenini, görüntüsünü kabullenmeyi ve yeniden sevmeyi başardığını söylüyor

Bu yılın başlarında telefonda sohbet etmeye başlayan çiftin ilişkisi çok kısa bir süre önce romantik bir hal almış. Bertinelli için kalbini dinleyebilmek ve onu gerçekten besleyen şeyi bulmak uzun bir yolculuğa mal olmuştu: "Önce neşeyi buldum. Ve sonra hayatıma bir adam girdi." Ünlü oyuncu gençlik yıllarındaki nefes kesen pozlarını da ev haliyle çekilmiş makyajsız fotoğraflarını da sosyal medya hebından paylaşıyor

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ESKİ KOCASINA OLAN VEFASI UNUTULMADI

Bertinelli 1981 yılında efsane rock müzisyeni Eddie Van Halen ile evlendi. Çiftin oğulları Wolfgang da 1991’de doğdu. 2001’de ayrıldıklarını çaıklayan çift 2007’de resmen boşanmıştı. Bertinelli otobiyografisinde boşanmasının ana nedenlerinin kocasının kokain bağımlılığı ve ağız kanseri teşhisi konmasına ve tedavi sürecinde dilinin üçte birini kaybetmesine rağmen sigarayı bırakmayı reddetmesi olduğunu yazmıştı.

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Ayrılmalarına rağmen aralarındaki dostluğu hiç kaybetmediler ve Eddie Van Halen hayatını kaybettiğinde başucunda eski eşi Valerie Bertinelli vardı. Bertinelli ikinci evliliğini 2011’de Tom Vitale ile yapmıştı. Düğüne eski eşi Eddie Van Halen ve oğulları Wolfgang birlikte gelmişti.

Ünlü oyuncu Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızına kavuştuğunda yanında tek çoğucu olan, oğlu Wolfgang vardı