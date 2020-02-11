Bong Joon-ho'dan Türkiye'ye mesaj var: Anlatmaktan çekinmeyin

92. Oscar Ödülleri önceki gün Los Angelas’ta Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül töreni şarkıcı ve oyuncu Janelle Monáe’nin “A Beautiful Day in the Neighborhood” filmine göndermede bulunduğu müzikli performansıyla başladı. Geceye Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho imzalı “Parazit” filmi damga vurdu. Parazit, “en iyi film”, “en iyi yönetmen”, “en iyi uluslararası film” ve “en iyi özgün senaryo” kategorilerinde Oscar kazandı. Oscar’ın 92 yıllık tarihinde İngilizce olmayan bir film ilk kez “en iyi film” ödülünü kazandı.



Oscar gecesini Barbaros Tapan ve Lara Bayer Digiturk’teki özel programda takip etti. İkili, kırmızı halıdan röportajlar da gerçekleştirdi.

Anlatmaktan çekinmeyin

Bong Joon-ho, Barbaros Tapan aracılığıyla Türkiye’deki hayranlarına seslendi. Yönetmen, “Türkiye ve Güney Kore halkları birbirini çok iyi tanıyor. Filmimi izleyen Türkiye’deki dostlarıma selamımı ilet lütfen Barbaros. Sizin de çok hikayeniz var. Anlatmaktan çekinmeyin. Darısı Türk sinemasının başına” dedi.

Heyecanlı bekleyiş

Güney Kore halkı, töreni TV başından ayrılmadan izledi. En son ödül ‘En İyi Film’ açıklanınca sevinçten çılgına dönen halk günü sokaklarda geçirdi.





