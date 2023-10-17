Bodrumdan çıkan eski fotoğraflarını paylaştı… O pozlar sayesinde dünyanın en ünlü modellerinden biri olmuş

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50 yaşındaki Heidi Klum, süper modellik kariyerini sonlandırdıktan sonra önce televizyonda modellik yarışmalarında jürilik yapmış sonra da ABD televizyonlarının en çok izlenen yetenek yarışması America’s Got Talent’ın ekran yüzü olmuştu. Heidi Klum ilerleyen yaşına rağmen genç meslektaşlarıyla yarışacak bir fiziğe sahip... Ünlü süper model kendisiyle aynı mesleği seçen kızıyla reklam kampanyalarında da yer alıyor

30 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARLA GEÇMİŞE YOLCULUK

Ünlü model yıllarca podyumlarda fırtına gibi estikten sonra artık defilelere özel durumlar haricinde çıkmıyor ancak hala birçok ünlü markanın yüzü olmaya ve moda çekimlerine katılmaya devam ediyor. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Heidi Klum geçtiğimiz gün paylaştığı bir dizi fotoğrafla hayranlarına tatlı bir sürpriz yaptı.

Artık ünlü bir ekran yüzü olan Klum 19 yaşındaki halini Instagram'dan hayranlarıyla paylaştı

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“Ben nasıl modellik yarışmalarına katılan genç kızların fotoğraflarına bakıyorsam bunlar da benim Almanya’da bir modellik yarışmasına başvurmak için çektirdiğim fotoğraflardı” diyerek 10 tane mayolu fotoğrafını paylaşan Heidi Klum takipçilerini gençlik yıllarına götürdü.

ANNESİ KUTUYU BODRUMDA BULMUŞ

19 yaşındaki Klum, memleketi Almanya'daki bir yarışmaya başvurmak için çekilen fotoğraflarda bir dizi tek parça mayoyla poz veriyor. "Annem bana bodrumdan bir kutu dolusu eski fotoğraf getirdi" diye yazan ünlü isim bu fotoğraflarla katıldığı yarışmayı kazanmış; böylece onu bir dünya yıldızı yapan yola çıkmıştı.

Uzun boyuyla ve güzelliğiyle dikkat çeken yıldız ismi yakınları model olması için ikna etmiş... İşte karşınızda 19 yaşında genç bir Heidi Klum!

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Şimdilerde saçlarını sarı kullanan ve sadece bikini giyen Klum yarışma için çekilen fotoğraflarda ise kumral saçlı ve hep mayoyla poz vermiş. Heidi Klum, estetiksiz yaşlanan güzellerden olmasına rağmen 30 yıl önce çekilen fotoğraflarına bakınca onu tanımak epey zor. Klum'un 19 yaşındayken Almanya'da bir modlelik yarışmasına katılmak için çektirdiği bu fotoğrafları annesi evlerinin bodrumunda bulmuş

KIZI DA KENDİSİ GİBİ MODEL OLDU

Heidi Klum’un kızı Leni Klum da annesi gibi modelliği seçti ve şimdiden podyumlarda tanınmış bir isim olmayı başardı. Heidi ve Leni Klum anne kız birlikte reklam kampanyalarında da yer alıyorlar. Leni Klum ise tanınmış bir model olmak için annesi gibi uğraşmadı, yarışmalara fotoğraf göndermek zorunda kalmadı. Klum, bu fotoğraflarla katıldığı yarışmayı kazanarak dünyanın en ünlü modlelerinden biri olmasını sağlayacak kariyer yolunu yürümeye başlamış

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KIZINI KAYIRDI MI?

O, sadece sahip olduğu ünlü soyadını kullandı ve kendine kolayca bir kariyer yaptı ve basamakları da hızlıca tırmandı. Heidi Klum bu konuda zaman zaman ağır eleştirilere uğruyor ve kızı kayırdığı ya da kayırılmasına göz yumduğu söyleniyor. Heidi Klum kızını kayırdığı iddialarını reddediyor ve onun mesleğiyle ilgili eğitim aldığını söylüyor

“ONUNLA GURUR DUYUYORUM, MESLEĞİNİN OKULUNU OKUYOR”

“Kızımla gurur duyuyorum” diyen Heidi Klum, ise kızı Leni'yi üniversitede moda ve tasarım eğitimi aldığı için övüyor. Leni klum geçen sene New York'ta üniversiteye giderek annesinin yanından ayrılmıştı. Heidi Klum "Kızımla ve modelliğiyle gurur duyuyorum. Ve aynı zamanda çalışıyor, üniversiteye gidiyor, yaptığı işin eğitimini alıyor” diyerek kayırmacılık tartışmalarına son verdi.