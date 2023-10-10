Herkes onun şöhretli model kızını tanıyor… Diğer çocuklarını ise herkesten sakladı: Geniş aile bir arada

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Ünlü alman rock grubu Tokio Hotel’in kurucularından 34 yaşındaki müzisyen Tom Kaulitz’le mutlu mesut bir evlilik sürdüren Heidi Klum hem aşkını hem de gündelik hayatını sosyal medyadan en çok paylaşan ünlülerin de başını çekiyor.

2003’te tanıştığı ünlü şarkıcı Seal ile büyük bir aşk yaşayan Heidi Klum, onunla 2005’te evlenmiş, 2012’ye kadar süren bu evlilikten de iki oğlu ve bir kızı olmuştu. Çift uzun yıllar önce ayrılmış olsa da hâlâ çocukları için görüşmeye devam eden iki iyi dost.

Heidi Klum bir yandan mutlu evliliğini sürdürürken bir yandan da Amerika'nın en çok izlenen yarışma programında jürilik yapıyor

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Heidi Klum’un Seal ile evliliğinden doğan çocukları artık boyunu geçmiş durumda. Ünlü modelin büyük oğlu Henry Günther 18, ortanca oğlu Johan Riley 16 ve en küçük çocuğu olan kızı Lou da 14 yaşına bastı. Heidi Klum, Seal’dan doğan 3 çocuğunu çok fazla paylaşmıyor.

Bu kural ise dün en küçük kızı Lou’nun doğum günü için bozuldu. “Daha doğduğun gün dün gibi aklımda. 14. yaşın kutlu olsun” mesajıyla kızının yeni doğduğunda çekilmiş bir dizi fotoğrafını paylaşan Heidi Klum’u görenler şaşkına döndü.

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Gencecik haliyle ve makyajsız yüzüyle tanınması zor olan Heidi Klum kızı Lou daha yeni doğmuş bir bebekken onu merakla ve heyecanla izleyen 3 oğlunun da fotoğraflarını hayranlarının beğenisine sundu.

Ünlü modelin üç çocuğunun yüzlerini paylaşmaması da dikkatlerden kaçmadı. Bir süre önce en büyük oğlu ve kızı ile Beyonce’nin konserine giden Heidi Klum onlarla konser alanına giderken bir fotoğraf paylaşmıştı.

Heidi Klum en küçük kızı Lou'nun 14. yaş gününü daha önce görülmemiş bu iki fotoğrafla kutladı... Ünlü modelin makyajsız fotoğrafını görenler onu tanımakta zorlandı

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Anne ve iki çocuğu kameraya sırtlarını dönmüştü. Heidi Klum bu fotoğrafı paylaşırken de çocuklarının kendi boyunu aştığını yazmıştı takipçilerine. Birçok ünlü son yıllarda yaşı küçük olan çocuklarının fotoğraflarını paylaşırken büyük bir hassasiyet göstermeye başladı.

Heidi Klum, Leni Klum ve üç kardeşi bir arada

Çocuklarının fotoğraflarını paylaşırken ya yüzlerini bir emoji kullanarak kapatan ya da arkası dönük ve yüzlerinin görünmediği hallerini sosyal medyaya koyan ünlü aileler kendi şöhretlerinin küçük yaştaki çocuklarını kötü yönde etkilemesine izin vermemek istiyorlar.

Heidi Klum da belli ki henüz reşit olmuş oğlu ve daha 18 yaşın altında olan diğer iki çocuğu için de aynı kuralı uygulamaya çalışıyor. Bu kural ise Heidi Klum’un artık en az kendisi kadar ünlenmiş, model kızı Leni Klum için geçerli değil.

Heidi Klum Leni dışındaki çocuklarının fotoğraflarını çok nadir paylaşıyor, paylaştığında da hepsinin yüzünü gizlemeye özen gösteriyor

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19 yaşındaki Leni Klum hem annesinin Instagram hesabında sık sık yer alıyor hem de şimdiden 2milyona yakın takipçisi olan kendine ait bir hesabı da var. Annesinin yolunda gidip modellik yapmaya başlayan Leni Klum son birkaç yıldır büyük markaların defilelerinde boy gösteriyor.

Heidi Klum'un en büyük çocuğu olan kızı Leni milyarder iş insanı Flavio Briatore'den doğmuştu... Çift daha o doğmadan ayrıldı ve Leni'yi Klum'la evlenen ünlü şarkıcı Seal büyüttü

Kızıyla birlikte iç çamaşırı markaları için modellik yapan Heidi Klum bu yüzden büyük eleştirilere uğramıştı. Kızının yaşının hala küçük olduğunu söyleyen hayranları onu Leni Klum’u bu şekilde teşhir etmekle suçlamıştı.

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Anne kız ise bu eleştirilere kulaklarını tıkayıp birlikte çalışmaya ve birbirlerinin kariyerini desteklemeye devam ediyor. Öte yandan Leni Klum ünlü modelin yıllar önce milyarder iş insanı Flavio Briatore ile yaşadığı ilişkiden dünyaya gelen en büyük çocuğu.

Leni Klum da annesi gibi modellik mesleğini seçti: 19 yaşındaki Leni'nin annesiyle birlikte yer aldığı tanıtım kampanyaları eleştiri oklarının hedefi olmuştu

Flavio Briatore ve Heidi Klum, ünlü model hamileyken yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığın hemen ardından da Klum ünlü şarkıcı Seal ile aşk yaşamaya başladı. Leni’nin doğumunda yanında olan kişi de öz babası değil Seal oldu.

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Ünlü şarkıcı Heidi Klum’un bir başkasından doğan kızını kendi çocuğu gibi büyüttü ve ona yıllarca babalık yaptı. Leni, önceleri Seal’ın soyadını almıştı. Ancak modellik kariyerine adım atmaya karar verince annesinin podyumlarda ünlenmiş, güçlü soyadını kullanmaya karar verdi.