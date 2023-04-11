Bodrum'da yeni hayat... Ünlü çift İstanbul'u terk etti

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Ünlü çift İstanbul’daki evlerini kiraya vererek Bodrum’a yerleşti. İpek Açar bundan sonra sadece televizyon çekimleri ve işleri için İstanbul’a gelecek. (İsmail BAYRAK)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Hayranları uyardı

Yaşadığı psikolojik sorunları tedaviyle geride bırakan Arda Kural fazla kilolarından da kurtuldu.

Ancak günden güne eriyen oyuncunun son hali sevenlerini tedirgin etti. 20 kilo veren Arda Kural’ın Instagram hesabında paylaştığı son karenin altına hayranları “Daha fazla kilo verme”, “Bence burada dur, ilerisi sağlıklı olmayabilir” gibi uyarıcı yorumlar yaptı.

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Hayatımın anlamısın

Survivor yarışmasında tanışıp sevgili olan Mert Öcal ile Sude Burcu, Paris tatillerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Burcu, sevgilisine sarıldığı pozuna şu notu yazdı: “Hayatımın anlamısın sen, bütün hislerim, en güzel iyi ki…” Öcal da “Aşkım benim, bir tanem” diye karşılık verdi.

İftar yaptılar

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde maneviyata yönelip sahneleri bıraktığını ve tesettüre girmeye karar verdiğini açıklamıştı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Tayfur, yeni paylaşımlar yaptı. Tayfur, annesi Necla Nazır ile oğlu Efe ile iftar giderken ve sonrasındaki anlarını beğeniye sundu.

Bir çanta mutluluk

Gamze Özçelik, başkanı olduğu Umuda Koşanlar Derneği’yle çocuklara yardım etmeye devam ediyor. Özçelik son olarak Hatay’da çocuklara içleri hediyelerle dolu çantalar armağan etti. Bu anları dernek sayfasından şu notla paylaştı: “Ramazan boyunca çocuklarımızı binlerce ‘Bir Çanta Mutluluk’ hediyemizle sevindirmeye devam ediyoruz. Çantanın içerisini çocukları mutlu edecek hediyeler ve bayramlık kıyafet çeki ile doldurup kendilerine sürpriz yapıyoruz.”

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Yükselen düşünceler

Çocuklarıyla birlikte hayatını Bali’de sürdüren Irmak Ünal sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünal önceki gün kahve keyfi yaparken çekilen bu karesini İngilizce “Yükselen düşünceler... İnsanların sadece kendilerini sevebildikleri seviyede başkalarını sevebileceklerini unutma... Sadece kendi öz farkındalık seviyelerinde iletişim kurabilirler.”

Bayram tatili Alanya’da

Ivana Sert ve eşi Sezer Dermenci, geçtiğimiz akşam Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Sert “Yoğun bir çekim programım var. Onun dışında da vaktimi eşim ve oğlum ile geçiriyorum” dedi. Geçtiğimiz haftalarda gittikleri Dubai tatilinden de bahseden Sert “Kış döneminde Dubai çok güzel geçiyor. Bayram tatili ise Alanya’da” dedi. (Sayit DURMAZ)

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Evde kutlama

Hidayet Türkoğlu ve Banu Türkoğlu’nun küçük kızları Lina 10 yaşına girdi. Lina yeni yaşını evde annesi ve babası ve ablası Ela ile birlikte kutladı. Banu Türkoğlu, bu kutlamadan kareyi Instagram hesabının Hikâye bölümünde takipçileriyle paylaştı.