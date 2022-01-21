Eşi, ünlü oyuncunun son sözlerini açıkladı: Anlatırken gözyaşları sel oldu

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KARISINA YOLLADIĞI SON MESAJLAR

Yıllar önce rol aldığı Full House adlı diziyle bir döneme damgasını vuran, ardından da birçok yapım için kamera karşısına geçen Bob Saget'in eşi Kelly Rizzo'ya gönderdiği son mesajlar ortaya çıktı.

ACISI ÇOK TAZE, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sadece üç yıl evli kalabildiği kocasının ölümünden sonra ilk kez kameralar karşısına çıktı Kelly Rizzo. Hoda Kotb'un sunduğu Today adlı programa konuk olan Rizzo, kocası Bob Saget ile yaptığı son mesajlaşmayı anlattı. O anlarda da gözyaşlarını tutamadı.





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Bob Saget ile aralarında yaşananların "sadece aşk" olduğunu söyleyen Kelly Rizzo onunla son mesajlaşmasını da şöyle anlattı: "Sanırım ona 'seni seviyorum' dedim. O da bana "Seni sonsuzca seviyorum" dedi. Sonra ben ona "Seni yarın görmek için sabırsızlanıyorum" dedim."

'HİÇ ROL YAPMADI'

65 yaşında beklenmedik bir şekilde hayata veda eden Bob Saget ile 2018 yılında evlenen 42 yaşındaki Kelly Rizzo "Birlikte geçirdiğimiz her saniyeye değer verdi" diye konuştu. Rİzzo, Bob Saget'in topluma karşı sergilediği sıcak tavrın "rol" olmadığını da sözlerine ekledi. Oyuncunun yanında kim olursa olsun hep aynı kişi olduğunu belirtti.

Rizzo sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayattan zevk almak istiyordu ve çevresindeki insanları da mutlu etmek isterdi. Yani mesela bir restorana gittiğimizde bütün garsonlarla konuşurdu. Herkes onu tanırdı ve severdi."

'HAYATIN NE KADAR ZOR OLABİLECEĞİNİ BİLİYORDU'

Rizzo, kısa sürede kaybettiği kocasının sürekli olarak çevresine "Herkese kibar davranın" mesajını verdiğini de sözlerine ekledi. Sonra da şunları söyledi: "Çünkü hayatında çok şey yaşamıştı ve hayatın ne kadar zor olabileceğini biliyordu. Bu yüzden de herkese karşı çok kibar ve sevecendi."

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SESİ TİTREDİ, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kelly Rizzo bu sözleri sarf ettikten sonra sesi titremeye başladı ve gözyaşları arasında şöyle konuştu: "O hayatımda tanıdığım en iyi insandı. Çok kibardı ve harika biriydi. Hayatındaki herkes de bunu biliyordu." Rizzo, eşi Bob Saget ile onu hiç tanımadan karşılaşıp kısa süre iletişim kuranların bile onun için "Bu çok özel bir insan" diye düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Röportaj sırasında duygusal anlar yaşayan Rizzo "Yeryüzündeki en inanılmaz adamla evli olduğu için kendini çok şanslı hissettiğini" de söyledi.

SADECE ÜÇ YIL EVLİ KALABİLDİLER

Bir dönemin efsane dizilerinden Full House'da (Bizim Ev) canlandırdığı Danny Tanner karakteriyle tanınan Bob Saget'in ani ölümü tüm sevenlerini ve onu ekrandan tanıyanları yasa boğdu. Ama bir kişi var ki 65 yaşındaki oyuncunun ölümüyle birlikte kelimenin tam anlamıyla dünyası yıkıldı. O kişi de Saget'in 2018 yılında evlendiği ikinci eşi Kelly Rizzo.

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BİR DAHA KİMSEYE AŞIK OLAMAYACAĞINI DÜŞÜNMÜŞ

Saget ile kendisinden 23 yaş genç olan Kelly Rizzo, 2015 yılında tanıştılar ve birbirlerine aşık oldular. Bu Saget için aynı zamanda hayatının dönüm noktalarından biriydi. İlk eşi Sherri Kramer'den 1997 yılında boşanan Saget, hayatının geri kalanında bir daha aşık olamayacağını düşünüyormuş.

'ÇALIŞ, İNSANLARI MUTLU ET VE ÇOCUKLARINA BAK'

Aktör, 2017 yılında bu konuda Closer dergisini çarpıcı sözler söylemişti. Saget, ikinci eşi Kelly'yi tanıyıncaya kadar bir daha kimseye aşık olmayacağına inandığını itiraf etmişti. " Sadece çalış, insanları mutlu et ve onlar 90 yaşına gelene kadar çocuklarına göz kulak ol mantığındayım" diye konuşmuştu.

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'BEN ŞANSLI BİR ADAMIM' DEMİŞTİ

Fakat 2015 yılında Kelly Rizzo ile tanışınca bu fikri tamamen değişti. Bob Saget, eşi Kelly Rizzo'ya nasıl evlenme teklif ettiğini de 2017 yılında People dergisine verdiği röportajda şöyle anlatmıştı: " Tuvalete gitmek için kalktım ve kasayı açtım. Dört gündür sakladığım yüzüğü oradan çıkardım. Tek dizimin üstüne çöktüm. O sırada Kelly bana "Ne yapıyorsun?" diye sordu. Çok duygusallaştı, ben de öyle. Anlamlı kelimelerle ifade etmeye çalıştım." Saget o röportajda karısı hakkında "Onu çılgınca seviyorum. O harika ve ben çok şanslı bir adamım" diye konuşmuştu.

Bob Saget ile Kelly Rizzo, 2018 yılında California'da bir çiftlikte evlendiler. Törene aralarında Candace Cameron Bure'in de bulunduğu Full House dizisinden oyuncu arkadaşları da katıldı.

CANSIZ BEDENİ OTEL ODASINDA BULUNDU

Full House'da canlandırdığı Danny Tanner karakteriyle, TV dünyasının unutulmazları arasına giren Saget, pazar günü Florida'daki Orlando kentinde kaldığı otel odasında cansız bir halde bulundu. Saget'in ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Orlando polisi yapılan ilk incelemede, aktörün cinayete kurban gittiğine ya da uyuşturucu kullandığına dair bir işaret olmadığını açıkladı.Tecrübeli bir stand-up komedyeni olan Saget son olarak ABD çapında turneye çıkmış, Cumartesi günü Florida'da Jacksonville kentinde sevenleriyle buluşmuştu.

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İLK EVLİLİĞİNDEN ÜÇ TANE KIZ ÇOCUĞU VAR

Tam adı Robert Lane Saget olan Bob Saget, ilk eşi Sherri Kramer ile 1982 yılında evlendi. Çiftin; Aubrey, Lara Melanie ve Jennifer Belle adında üç tane kızı dünyaya geydi. Çift, 1997 yılında ayrıldı.

DİZİDE BAŞLAYAN DOSTLUK SÜRÜYORDU

Full House dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Bob Saget ile John Stamos sonraki yıllarda da dostluklarını sürdürdüler.