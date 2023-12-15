İnanır mısınız tam dört çocuk annesi... Kocasının bir tanesi

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Ama hemen şunu da söyleyeyim... Her ne kadar dört çocuk dünyaya getirmiş olsa da öyle kendini tamamen bırakmış, evinden dışarı çıkmayan biri de değil.

Yani çocuklarına, eşine ve evine vakit ayırdığı karar aynı şekilde kendi hayatına o hayattan zevk almaya da vakit ayırıyor. Kimi zaman kocasıyla kimi zaman arkadaşlarıyla gününü gün ederken görüntüleniyor bu yıldız.

ÇOCUKLARINI EVDE BIRAKTI

Geçtiğimiz akşam da yakın arkadaşının doğum günü partisinde objektiflere takılan bu ünlü güzel Blake Lively.

Rol aldığı Gossip Girl adlı diziyle tanınan 36 yaşındaki Lively, hayatının en mutlu dönemlerinden birini yaşıyor şu sıralar.

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Ryan Reynolds ile mutlu evliliğinden dördüncü bebeğini dünyaya getiren Lively, önceki akşam yakın arkadaşı Taylor Swift'in 34'üncü doğum günü kutlaması için düzenlenen partideydi.

Derin yırtmaçlı siyah bir elbise giyen güzel oyuncu görünümünü de yüksek topuklu aynı renk çizmelerle tamamladı.

SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR EĞLENDİLER

Çizgili çoraplarıyla dikkat çeken oyuncu, saçlarını da her zamanki gibi açık bıraktı. Onunla ilgili en çok dikkat çeken ayrıntı ise dört tane bebek dünyaya getirmesine rağmen hala eskisi gibi koruduğu fiziğiydi.

Lively, Taylor Swift'in aralarında Gigi Hadid ve Selena Gomez'İn de bulunduğu ünlülerden oluşan arkadaş grubuyla birlikte sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Aslında gecenin yıldızı 34'ünü yaşını kutlayan Taylor Swiftti . Ama şıklığı, güzelliği ve neşesiyle Blake Lively de zaman zaman ondan rol çaldı.

Lively, Taylor Swift'in doğum günü partisindeki ünlü konuklardan biriydi.

BLake Lively biraz önce de söylediğimiz gibi Hollywood'un en mutlu aşk öykülerinden birinin kahramanı. Ryan Reynolds ile kelimenin tam anlamıyla masallara layık bir hayatları var.

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Bir film setinde tanışan çift sonra yakınlaştı ve zaman içinde de evlendiler. Her şey Ryan Reynolds'ın ona trende birlikte uluma teklifiyle başladı. Sonuç olarak da kocaman bir aile kurdular.

Ünlü çift, sık sık da toplum içinde birbirlerine olan sevgilerini dile getiriyorlar. Hem de herkesin duyacağı şekilde.

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SICACIK BİR AŞK YAŞIYORLAR

Bir keresinde Blake Lively, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda Reynolds ile ilgili olarak "Onun işinde harikalar yarattığını herkes görüyor. Ama biliyor musunuz ki o gerçek hayatta da harikalar yaratıyor" diye konuşmuştu.

Lively geçtiğimiz yıl katıldığı bir ödül töreninde de sahneye çıktığında kendisini seyirciler arasından izleyen kocasının kalbini okşayan duygu dolu bir konuşma yapmıştı.

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Güzel oyuncu o konuşmada "Şimdi ben onun eviyim, kızlarımız onun evi" diye konuşmuştu. Reynolds'ın isterse dünyanın öbür ucunda isterse caddenin karşısında olsun günün sonunda tıpkı 19 yaşında bir çocuk gibi koşturarak eve geldiğini anlatmıştı.

SIK SIK İLANI AŞK EDİYORLAR

Tabii ki Ryan Reynols da bu konuda ondan geri kalmıyor. Bazen bu tür törelerde bazen de sosyal medya sayfasında karısına olan sevgisini sözcüklere döküyor.

Bunun örneklerinden birini de bu yaz aylarında Lively'nin doğum gününde yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi.

Reynolds karısına olan aşkını ve hayranlığını bir sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha duyurdu. "Bu dünyada gerçekten sahip olduğum tek şey bu kişiye duyduğum sevgi ve hayranlıktır" diye yazarak Lively'ye duyduğu aşkı ifade etti. Ardından da "Mutlu yıllar Blake.,, Sanki gökyüzündeki şu ayı da sen asmışsın gibi "diye seslendi.

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Blake Lively ile Ryan Reynolds, 2012 yılında hayatlarını birleştirdiler. Çiftin 8 yaşında James, 7 yaşında Inez, 4 yaşında Betty adında üç tane kızı bulunuyor. Ünlü çift, bu yılın şubat ayında bir kez daha çocuk sahibi olduklarını duyurdu.