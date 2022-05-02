Bizi bayramda eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum

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ECE ERKEN

Silahlı saldırı sonucu eşi Şafak Mahmuyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken, sosyal medya hesabından bayram mesajı paylaştı. Buruk bir bayram geçiren Erken paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 'Ailenizle sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum, bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum.'

MERVE ÖZBEY

Mutlu, huzurlu, sağlıklı nice bayramlar. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim…

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PERİHAN SAVAŞ

Sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar…

EMRE ALTUĞ

Alaçatı'dan herkese iyi bayramlar diliyoruz. Sağlıklı, huzurlu ,mutlu nice bayramlara...

ÇAĞLA ŞIKEL

Mutlu bayramlar

ENGİN AKYÜREK

Bol gülüşlü bayramlar

DOĞA RUTKAY

Neşeli bayramlar