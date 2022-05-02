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Bizi bayramda eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum

#Ece Erken#Ramazan Bayramı#Perihan Savaş
Bizi bayramda eksik bırakanları Allaha havale ediyorum

Eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri sosyal medyadan ailelerinin ve sevenlerinin bayramını kutladı. İşte sosyal medyada ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları...

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ECE ERKEN

Silahlı saldırı sonucu eşi Şafak Mahmuyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken, sosyal medya hesabından bayram mesajı paylaştı. Buruk bir bayram geçiren Erken paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 'Ailenizle sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum, bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum.'

Bizi bayramda eksik bırakanları Allaha havale ediyorum

MERVE ÖZBEY

Mutlu, huzurlu, sağlıklı nice bayramlar. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim…

Bizi bayramda eksik bırakanları Allaha havale ediyorum

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PERİHAN SAVAŞ

Sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar…

Bizi bayramda eksik bırakanları Allaha havale ediyorum

EMRE ALTUĞ

Alaçatı'dan herkese iyi bayramlar diliyoruz. Sağlıklı, huzurlu ,mutlu nice bayramlara...

Bizi bayramda eksik bırakanları Allaha havale ediyorum

ÇAĞLA ŞIKEL

Mutlu bayramlar

Bizi bayramda eksik bırakanları Allaha havale ediyorum

ENGİN AKYÜREK

Bol gülüşlü bayramlar

Bizi bayramda eksik bırakanları Allaha havale ediyorum

DOĞA RUTKAY

Neşeli bayramlar

Bizi bayramda eksik bırakanları Allaha havale ediyorum

 

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#Ece Erken#Ramazan Bayramı#Perihan Savaş

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