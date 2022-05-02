Bizi bayramda eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum

Silahlı saldırı sonucu eşi Şafak Mahmuyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken, sosyal medya hesabından bayram mesajı paylaştı. Buruk bir bayram geçiren Erken paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 'Ailenizle sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum, bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum.'
Mutlu, huzurlu, sağlıklı nice bayramlar. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim…
Sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar…
EMRE ALTUĞ
Alaçatı'dan herkese iyi bayramlar diliyoruz. Sağlıklı, huzurlu ,mutlu nice bayramlara...
ÇAĞLA ŞIKEL
Mutlu bayramlar
ENGİN AKYÜREK
Bol gülüşlü bayramlar
DOĞA RUTKAY
Neşeli bayramlar