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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 18.07.2020 - 07:50,Son Güncelleme:

Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'ın hijyen önlemi

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Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'ın hijyen önlemi
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Birkan Sokullu ve sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynak, önceki gün Arnavutköy’deki bir kafede görüntülendi.

Yemek öncesi dezenfektanla ellerini temizleyen Sokullu, muhabirlerle sohbet etti. Sevgilisiyle kısa süreli tatiller yaptıklarını ve otel yerine ev kiralamayı tercih ettiklerini söyleyen oyuncu, “Elimizden geldiğince dikkatli olmaya çalışıyoruz” dedi.

 Sokullu, sevgilisini darp ettiği iddiasıyla gündemden düşmeyen Ozan Güven’le ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi: “Çok üzücü haberler. Yadırgadığımız durumlar bunlar. Şiddetin her türlüsünün karşısındayız.”


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