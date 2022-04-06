Birce Akalay ile Sadettin Saran Kaz Dağları’nda... Aşk mı tesadüf mü?

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Bir süre önce birlikte oldukları yönünde haberler çıkan Birce Akalay ve Sadettin Saran, bu haberleri, “Bir doğum günü yemeğini alıp, baş başa bir yemek haline getirmişler, asılsız haber” diyerek yalanlamışlardı. Ama şimdi ikisinin yaptığı sosyal medya paylaşımları yeniden kafaların karışmasına neden oldu!

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Hafta sonu tatili için Kaz Dağları ’na giden Birce Akalay, yakın arkadaşı Dilara Karabay’la fotoğrafını paylaşarak altına “Love” yazdı. Karabay’ın, sosyetenin ve ünlü oyuncuların uğrak noktası olan bir oteli var Kaz Dağları’nda.

Ne tesadüf ki Sadettin Saran da aynı saatlerde, Simurg Inn adlı bu otelden Dilara Karabay’la bir fotoğrafını paylaştı. İki ünlü ismin aynı hafta sonu aynı otelde konaklaması bir tesadüf de olabilir tabii. Bilindiği gibi Sadettin Saran’ın buraya çok yakın bir yerde bir çiftlik evi var. Belki sadece yemeğe geldi. Ama belli ki Dilara Karabay, her ikisinin de ortak arkadaşı!

Miami’de mağaza bakıyor

Üç yıl önce kendi jean markası Deepsix’i kuran Bahar Şer, farklı tasarımları ve kalitesiyle dünyada da dikkat çekmeye başladı. Hatta Şer, geçtiğimiz günlerde gelen teklif üzerine Amerika’ya gitti. Eşi Ozan Şer ve iki oğluyla birlikte Miami’yi giden ünlü işkadını, kentin moda merkezi Design District’te mağaza bakıyor. Burada mağaza açarak, markasının Amerika ayağını hayata geçirmek isteyen Şer, görüşmelerini tamamladıktan sonra ailesiyle kısa bir tatil yapıp, İstanbul’a dönecek.

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Dostlar buluştu

Vega Ajans Başkanı Vildan Mumcu, iş, cemiyet ve televizyon dünyasından dostlarıyla bir araya geldi. 22 yıldır yerli ve yabancı global birçok markaya proje geliştirme, marka konumlandırma ve iletişime dair hizmetler sunan Vega Ajans’ta konuklarını ağırlayan Vildan Mumcu, televizyon programcısı ve sunucu Oylum Talu, Doku Medikal Yönetim Kurulu Üyesi Melda Aygın ve keman sanatçısı Ceren Aksan ile sanattan televizyona, güzellikten sağlığa, iş dünyasına pek çok konuda sohbet etme imkanı buldu.

Sevgililerden aşk dolu şarkı

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Evrencan Gündüz, yeni şarkısı “Kesso”yu müzikseverle buluşturdu. 1 Nisan’da tüm dijital platformlarda yayına sunulan şarkının vokalinde genç sanatçıya, oyuncu sevgilisi Naz Özgülüş eşlik etti.

“Şarkının sözleri, her canı sevmeye, saygı göstermeye, bir olmaya, büyüyerek çoğalmaya ve hep yeniden başlamaya davet ediyor” diyen Evrencan ve Naz, bu keyifli şarkıyı dünyanın içinde bulunduğu kaotik durumu en saf ve pür hislerle temizleme niyetiyle yazmış. Çok güzel bir şarkı olmuş, sevgililerin müzikal iş birliklerinin devam etmesi dileğiyle…

Defne Samyeli’yle bir kutlama daha

Geçen hafta yazmıştım, Beyza Uyanoğlu’nun doğum günü kutlamalarının arkası kesilmedi diye! Cemiyetin sevilen isimlerinden olan Uyanoğlu, son kutlamayı da Melanj’da yapmış. Sahnelerin güzel ismi Defne Samyeli’ni dinlemeye giden dostlar, hem Beyza Hanım’ın yeni yaşını kutlamış hem de felekten bir gece çalmış.

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