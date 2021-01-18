Bir geceliğine kim olmak isterdiniz? Ajda Aksu...

◊ Uzun yıllar sahne sanatçılığından sonra albümler yaptınız. Sahne sanatçılığı mı, albüm sanatçılığı mı?

- Sahne... Orada aldığın enerji bir başka.

◊ Bir geceliğine, sahne tatminini en zirvede yaşayan bu isimlerden hangisi olmak isterdiniz: Ajda mı, Sezen mi?



- Ajda Aksu...

◊ Hayatınızdaki iki önemli insandan hangisini kızdırmak daha eğlencelidir: Nükhet Duru mu, Murathan Mungan mı?

- Her ikisini de kızdırmak istemem. Hele Murathan’ı. Zaten yıllardır görmüyorum. Kızgın herhalde bana.

◊ Popüler gece hayatı markaları yarattınız. My Pavyon mu, Piyasa mı?

- İlk My Payvon olduğu için orası. Çok eğlenceliydi. My Piyasa’da o kadar eğlenmiyordum, daha çok geriliyordum.

◊ Sahnedeyken hangisine tahammül daha zordur? Taşkınca eğlenene mi, depresife mi?

- Bence depresif olana. Çünkü o eğlenemez, niye geldim diye size bakar, sizin de modunuzu düşürür.

◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur? Obura mı, gevezeye mi?

- İkisine de tahammül edemem.

◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

- Karşımdaki kişiye bağlı. Eğer kırılacak, üzülecek gibi bir durum hissediyorsam dolambaçlı sorularla durumu kurtarmaya çalışırım. Öyle bir durum yoksa hemen “Pardon kimdiniz?” diye sorarım.

KADİR İNANIR

SİNİRLİ, KOMŞU OLMAK İSTEMEZDİM

◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş. İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

- İkisini de almaz kafam o sırada yorgunluktan. Ben buna en iyisi “iyi bir uyku” diyeyim.

◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-mesaj-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?

- Pijama-terlik-televizyon artı sosyal medya.

◊ Tarih mi, coğrafya mı?

- Tarih. Tarihi kişiliklere çok meraklıyım, bazen kendimi onlardan biri gibi hayal ediyorum.

◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye gidersiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?

- Önce bir geçmişe gider, orada bazılarına verilecek bir-iki cevap var, onları verirdim. Sonra arkama bakmadan ileriye.

◊ Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?

- Yok be ikisi de çekmedi. Ne çektiler ki? İkisi de prenses zaten. Şimdi yaşasalar da görseler hayat nasıl çekiliyor.

◊ Tek başınıza ağlamak mı, birinin omzunda ağlamak mı?

- Tek başıma ağlamayı tercih ederim ya. Vazgeçtim, birinin omzunda ağlamak... Yok yok, tek başına. Birinin yanında utanıyorum sanki.

◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

- Yenir, tabii yenir. Çok kıymet verdiğin biriyse yersin.

◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Tarık Akan mı, Kadir İnanır mı?



- Kadir İnanır çok sinirli, onu biliyorum, onunla istemezdim. Rahmetliyle tanışmamıştık ama cevabım Tarık Akan.

◊ Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?

- Çok değişir ya bu. Türkan Hanım’ı da, Filiz Hanım’ı da o yoncanın dört yaprağını da ayrı ayrı severiz.



Amca kalk kalk,

döşek mi burası?

◊ Vapur mu, tren mi?

- İkisi de. Benim için çok nostaljik.

◊ Omzunuzda uyuyan bir amca var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?

- “Amca kalk kalk, döşek mi burası” derim.

◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

- Börtü böcek çok mutlu etmez beni. Deniz-kum-güneşte kendimi daha rahat hissediyorum.

◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mi?

- Evet, öyle “En iyi tekne arkadaşının teknesidir” derler ama yalan. Arkadaşınızınkine her zaman gidemiyorsunuz. “Bugün işim var” deyince kalıyorsun kaldığın yerde. Nasip olsa da kendi teknem olsa. Ama o kadar param yok.

◊ Patronun karısının yaptığı yemeği hiç beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?

- Direkt yüzüne söylerim çok kötü olmuş diye. Ne yani?

◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

- Deniz mahsulünün üstünü çizerim, kırmızı etten vazgeçemem.

◊ Mantı mı, iskender mi?

- Mantı. Yanında ekmekle.



ÖZEL MESELELER...

Güzel olduğun zaman bütün kapılar açılır

◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?

- Bence fakir ve güzel doğmak, sonra zenginleşirsin. (Gülüyor) Güzel olduğun zaman bütün kapılar açılır.

◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?

- Kimselere âşık olmamak daha kötü herhalde. İsterse kötü bitsin ama yeter ki âşık olayım.

◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

- Sonbahar. Sarı sarı yapraklar düşünce kendimi daha romantik hissederim. Herhalde Kova olduğum için.

◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?

- Bitince nefret ediyorsun ya, aşkın karşıtı nefret tabii ki. (Gülüyor)

ZEKİ İNSANIN GÜNLÜĞÜ...

Metroyu çok seviyorum

◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?

- Gece planlamak. Gece kuşuyum. Kafam daha iyi çalışıyor.

◊ İstanbul’un... Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?

- Bana kalsa Adalar. İnşallah orada da otururum.

◊ Bisiklet mi, otomobil mi?

- Metro! Gerçekten. Çok seviyorum metro kullanmayı.

◊ İlkinde 224 bin, ikincisinde 87 bin takipçiniz var. Twitter mı, Instagram mı?

- Evet, bunlar organik takipçi. Ama ben daha çok Twitter’cıyım. Orada kendimi daha rahat ifade ettiğime inanıyorum.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?

- Ayvalık.

◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?

- Uyandırırım.

◊ Madonna mı, Jennifer Lopez mi?

- Çatlak Madonna.

◊ Hangi Demet’e daha içten gülersiniz: Akbağ mı, Evgar mı?



- Akbağ.

◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?

- Günbatımı.