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Berrak Tüzünataç: Güzellik kavramı psikolojik

#Berrak Tüzünataç#Aslıhan Doğan Turan#Özge Özpirinçci
Berrak Tüzünataç: Güzellik kavramı psikolojik

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Aslıhan Doğan Turan’ın YouTube kanalına konuk oldu.

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Tüzünataç, güzelliğin avantajlı hallerini yaşadığını söyledi ve ekledi: “Güzellik kavramı tamamen psikolojik ve o kadar baskın ki... Niyetim 10 yıl içinde bu bedenden bağımsız yürüyen bir kariyere sahip olmak. Yazmak, çizmek gibi... Bu sistemin kadından beklentisi o kadar zor ki. Bu angajmanlardan ayrılıp senaryo yazarlığına vakit ayırmam çok zor.” Ünlü oyuncu, şu sıralar bir ilişkisi olmadığını da belirtti. Tüzünataç, “Özge Özpirinçci’nin bebeğinin Akrep burcu olmasını istemediğiniz doğru mu?” sorusuna “Yeğenimle ilgili ufak bir dilekte bulunma hakkını kendimde görüyorum. Zaten Yay olacak” yanıtını verdi.

Berrak Tüzünataç: Güzellik kavramı psikolojik

Özpirinçci, yakın dostu Berrak Tüzünataç ile 'bebek akrep olmasın' diye dua ettiklerini söylemişti...

İşte Özge Özpirinçci'nin açıklamaları:

*Hamileyken çalışmak çok iyi geldi. Bulantım olmadı. Sadece başlarda korkunç bir sivilce bastı. Ama kafaya takmadım.*

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*Hamile kalınca telefonuma bir aplikasyon yükledim. Orada dedi ki, ‘Sizin bebeğiniz şimdi bir üzüm tanesi kadar’. O an kızımın adı Üzüm olsun istedim. Babasının soyadıyla da (Burak Yamantürk) uyumlu. Ama veto yedim. Burak istemedi. Şimdi 2-3 isim daha var aklımda. Çok zormuş meğer.

*Berrak Tüzünataç ile ‘Akrep’ burcu olmasın diye el ele verip dua ediyoruz. Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir Burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum.

*Suda doğumu araştırdım. Ancak öyle bir niyetim yok. İnşallah her şey yolunda giderse normal doğum olacak. Sadece 10 kilo aldım. ‘Haşimato Troidi’ olduğum için guliten hayatımda yok. Burak bana gulitensiz lahmacun yaptı.

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#Berrak Tüzünataç#Aslıhan Doğan Turan#Özge Özpirinçci

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