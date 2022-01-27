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Berrak Tüzünataç: Çocukluk hayalim dansöz olmaktı

#Berrak Tüzünataç#Merve Boluğur#Ata Demirer
Berrak Tüzünataç: Çocukluk hayalim dansöz olmaktı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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'Buyurun size tatlı, kısa bir fıkra'

Berrak Tüzünataç, Hello dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Erciyes’te gerçekleşen fotoğraf çekimlerinde Tüzünataç renkli pozlar verdi.

Çocukluk hayali sorulan oyuncu, dansöz olmak istediğini söyledi: “Dansöz olmak istiyormuşum. Bu kararım pek teşvik edilmemiş olacak ki ilkokulda bilim kadını olmak istediğimi beyan etmişim bir anket defterinde. Sonuç olarak oyuncu oldum. Buyurun size tatlı, kısa bir fıkra.”

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Düşmemek için konuşmuyorum

Ata Demirer, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Alışverişten dönen ünlü komedyen, soğuk hava ve yoldaki kar nedeniyle yürümekte zorlandı. Gazetecilerin sorularına karşı elindeki poşeti gösteren Demirer, “Düşmemek için konuşmak istemiyorum” dedi. ◊ Behlül AYDIN

Berrak Tüzünataç: Çocukluk hayalim dansöz olmaktı

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Kahvaltı telaşı

Burak Deniz önceki gün bir kadın arkadaşıyla Kuruçeşme’de görüntülendi. Oyuncu, arkadaşıyla kahvaltıya gittiğini söyledi.

Burak Deniz, başrolünde yer aldığı “Şahmeran”ın çekimleri biter bitmez Adana’dan İstanbul’a döndü. Deniz önceki gün bir kadın arkadaşıyla Kuruçeşme sahilinde görüntülendi. Oyuncu, gazetecilere selam vermeyi ihmal etmedi. Elindeki çantası dikkat çeken Deniz, “Kahvaltıya gidiyoruz. Herhalde oraya da gelmeyeceksiniz” diyerek arkadaşıyla hızlı adımlarla uzaklaştı. ■ Deniz BOY

Berrak Tüzünataç: Çocukluk hayalim dansöz olmaktı

Erkan’la arkadaşız

Merve Boluğur önceki akşam Bebeköy’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Oyuncunun yanında yeni sevgilisi Emre Kaya da vardı. İlişkisi hakkında konuşmayan Boluğur, yakın zamanda ayrıldığı işletmeci Erkan Şen ile ilgiliyse şunları söyledi: “Biz Erkan ile artık arkadaşız.” ■ Sayit DURMAZ

Berrak Tüzünataç: Çocukluk hayalim dansöz olmaktı

Orkestramın ve evimin şefi eşim

Derya Bedavacı geçtiğimiz akşam Kıbrıs’taki Savoy Ottoman Oteli’nde sahne aldı. Bedavacı, “Bana ‘2000’lerin arabesk kraliçesi’ diyorlar. Mutlu oluyorum. Orkestramın ve evimin şefi ise eşim Murat Bedavacı’dır. Bizi abi-kardeş sanıyorlar” dedi. Şarkıcı, 2 saat boyunca Orhan Gencebay, Ahmet Kaya gibi sanatçıların eserlerini seslendirdi.

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Berrak Tüzünataç: Çocukluk hayalim dansöz olmaktı

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#Berrak Tüzünataç#Merve Boluğur#Ata Demirer

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