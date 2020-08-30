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Haber Giriş: 30.08.2020 - 10:40 | Son Güncelleme:

Berkay, görevlilerin uyarısına rağmen maske takmadı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Berkay, görevlilerin uyarısına rağmen maske takmadı
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YILDIZ Tilbe, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’ndaki 4’üncü konserini önceki akşam verdi.

Harbiye’de vereceği 15 konserle, Tarkan’ın 10 konserlik rekorunu kıracak olan şarkıcı, sahneye çıkmadan önce soruları yanıtladı. İddialı konuşan Tilbe, “Bütün rekorları kırdım. Mekânın sahibi sahnede kimse odur” dedi. Konsere “Delikanlım” şarkısıyla başlayan şarkıcı, “Emi”, “Vazgeçtim” gibi sevilen hitlerini seslendirdi.”

Berkay, görevlilerin uyarısına rağmen maske takmadı

Yıldız Tilbe’yi eşi Özlem Ada Şahin’le dinlemeye gelen Berkay, görevlilerin uyarısına rağmen maske takmadı.

Berkay, görevlilerin uyarısına rağmen maske takmadı


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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