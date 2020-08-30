Berkay, görevlilerin uyarısına rağmen maske takmadı
YILDIZ Tilbe, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’ndaki 4’üncü konserini önceki akşam verdi.
Harbiye’de vereceği 15 konserle, Tarkan’ın 10 konserlik rekorunu kıracak olan şarkıcı, sahneye çıkmadan önce soruları yanıtladı. İddialı konuşan Tilbe, “Bütün rekorları kırdım. Mekânın sahibi sahnede kimse odur” dedi. Konsere “Delikanlım” şarkısıyla başlayan şarkıcı, “Emi”, “Vazgeçtim” gibi sevilen hitlerini seslendirdi.”
Yıldız Tilbe’yi eşi Özlem Ada Şahin’le dinlemeye gelen Berkay, görevlilerin uyarısına rağmen maske takmadı.
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