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Haber Giriş: 11.08.2020 - 17:40,Son Güncelleme:

Bergüzar Korel: Yatacak yeriniz yok

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Bergüzar Korel: Yatacak yeriniz yok
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Bergüzar Korel, SMA’lı çocukları kullanarak dolandırıcılık yapan sahtekarlara isyan etti: Sizi toprak bile kabul etmez...

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından hiçbir markanın reklamını yapmadı. SMA'lı hastaları için iyi kalpli markalara sayfasını açtı. Ama söz vermelerine rağmen istediği desteği bulamadı. "Bağış yapmak zor geldi" diyerek destek vermeyenlere kızdı. Bir de dolandırıcı uyarısı yaptı: Çocukların profillerinde belirttikleri kampanyalar dışında hiçbir şahsa para göndermeyin. Dolandırıcılar, sizin yatacak yeriniz yok, toprak bile kabul etmez sizi...

 

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Bergüzar Korel, 9 aylık Mia’nın tedavisi için sosyal medyada takipçilerine seslendiÜnlü isimler, SMA Tip 1 hastası Mia bebek için yardım çağrısında bulundu. 9 aylık Mia’nın tedavisi için gerekli paranın toplanması amacıyla sosyal medyada takipçilerine seslenen ünlüler arasında Bergüzar Korel, Bengü ve Doğa Rutkay da vardı.
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