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Bergen'de afiş krizi

#Bergen#Farah Zeynep Abdullah#Mehmet Binay
Bergende afiş krizi
Mehmet Üstündağ

“Bergen” galasında herkes Farah Zeynep Abdullah’ın stilini konuşurken arka planda kazan kaynamış! Ödüllü yönetmenler Mehmet Binay ve Caner Alper ile senaristler Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt’ın isimlerinin afişte yer almaması krize neden olmuş, ihtarnameler havada uçuşmuş.

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Bergen” filmi hakkındaki tartışmaların ardı arkası kesilmiyor! Daha önce de çeşitli gerilimlerin konuşulduğu ekipte bu kez duyduğuma göre, Orchestra Content’in sahibi Mine Şengöz’le filmin yönetmenleri ve senaristleri karşı karşıya gelmiş. Kavganın sebebi de tanıtım afişinde hiçbirinin isminin yer almaması. Afişte ne yönetmenler Mehmet Binay ve Caner Alper’in isimleri var, ne de senaristler Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt’ın!

Bergende afiş krizi

Herkes galada Farah Zeynep Abdullah’ın kırmızı halı stilini konuşuyordu ama az kalsın yönetmenler bile galaya gitmeyecekmiş. Afişte isimlerinin yer alması için ihtarname çekerek Mine Şengöz’ü uyaran iki yönetmen, son dakika galaya katılma kararı almış.
Kriz devam ediyor yani, çünkü “Yakında Sinemalarda” afişinin ardından gelen “4 Mart’ta Sinemalarda” afişinde de sadece oyuncuların adı var...

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Bergende afiş krizi

Kavga ‘Bergen’i doğru aktarmak için çıkmış

Filmin proje tasarımını üstlenen Mine Şengöz, verdiği bir röportajda yapımla ilgili çıkan problemlerin kaynağının “Bergen’in doğru anlaşılmaması ve doğru aktarılmasıyla ilgili olan direnç” olduğunu söylemişti. Şengöz’ün gösterdiği bu direnç, yapım boyunca çeşitli kavgaların fitilini ateşlemiş.

Bergende afiş krizi

İki yıl hazırlandığı role veda etti

Projenin başlangıcında yapım, ID İletişim ve TAFF’ın ortak imzasını taşıyacak, Bergen’i de ID’nin yıldızı Serenay Sarıkaya canlandıracaktı biliyorsunuz. Ama önce TAFF çekildi projeden, sonra ID de çekilince, Serenay Sarıkaya iki yıl hazırlandığı bu role veda etmek zorunda kaldı.

Sanatseverler buluştu

Pilevneli, Alman sanatçı ikilisi Mehmet & Kazım’ın Türkiye’deki ilk sergisine ev sahipliği yapıyor. 9 Nisan’a kadar açık olan serginin açılış daveti cemiyetin sanatsever isimlerini buluşturdu.

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Bergende afiş krizi

Murat Pilevneli’nin, sevgilisi Aslı Pamir’le birlikte ev sahipliği yaptığı davette, sanatseverler “Bad & Boujee” isimli renkli sergiyi beğeniyle gezdi.

Bergende afiş krizi

Mehmet Akal - Kazım Akal
Bergende afiş krizi

Okşan-Cem Mirap
Bergende afiş krizi

Ece-Olgaç Artam
Bergende afiş krizi

Şeli Elvaşvili
Bergende afiş krizi

Zeynep Karamehmet
Bergende afiş krizi

Burcu Erdebil - Pınar Ertaç
Bergende afiş krizi

Emir Bahadır
Bergende afiş krizi

Başak Sayan - Emir Bahadır
Bergende afiş krizi

Murat Pilevneli - Aslı Pamir
Bergende afiş krizi

Elyo Elvaşvili - Emre Esgin

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#Bergen#Farah Zeynep Abdullah#Mehmet Binay

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