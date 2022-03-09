Bergen'de afiş krizi

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“Bergen” filmi hakkındaki tartışmaların ardı arkası kesilmiyor! Daha önce de çeşitli gerilimlerin konuşulduğu ekipte bu kez duyduğuma göre, Orchestra Content’in sahibi Mine Şengöz’le filmin yönetmenleri ve senaristleri karşı karşıya gelmiş. Kavganın sebebi de tanıtım afişinde hiçbirinin isminin yer almaması. Afişte ne yönetmenler Mehmet Binay ve Caner Alper’in isimleri var, ne de senaristler Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt’ın!

Herkes galada Farah Zeynep Abdullah’ın kırmızı halı stilini konuşuyordu ama az kalsın yönetmenler bile galaya gitmeyecekmiş. Afişte isimlerinin yer alması için ihtarname çekerek Mine Şengöz’ü uyaran iki yönetmen, son dakika galaya katılma kararı almış.

Kriz devam ediyor yani, çünkü “Yakında Sinemalarda” afişinin ardından gelen “4 Mart’ta Sinemalarda” afişinde de sadece oyuncuların adı var...

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Kavga ‘Bergen’i doğru aktarmak için çıkmış

Filmin proje tasarımını üstlenen Mine Şengöz, verdiği bir röportajda yapımla ilgili çıkan problemlerin kaynağının “Bergen’in doğru anlaşılmaması ve doğru aktarılmasıyla ilgili olan direnç” olduğunu söylemişti. Şengöz’ün gösterdiği bu direnç, yapım boyunca çeşitli kavgaların fitilini ateşlemiş.





İki yıl hazırlandığı role veda etti

Projenin başlangıcında yapım, ID İletişim ve TAFF’ın ortak imzasını taşıyacak, Bergen’i de ID’nin yıldızı Serenay Sarıkaya canlandıracaktı biliyorsunuz. Ama önce TAFF çekildi projeden, sonra ID de çekilince, Serenay Sarıkaya iki yıl hazırlandığı bu role veda etmek zorunda kaldı.

Sanatseverler buluştu

Pilevneli, Alman sanatçı ikilisi Mehmet & Kazım’ın Türkiye’deki ilk sergisine ev sahipliği yapıyor. 9 Nisan’a kadar açık olan serginin açılış daveti cemiyetin sanatsever isimlerini buluşturdu.

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Murat Pilevneli’nin, sevgilisi Aslı Pamir’le birlikte ev sahipliği yaptığı davette, sanatseverler “Bad & Boujee” isimli renkli sergiyi beğeniyle gezdi.