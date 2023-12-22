‘Beni oğlumun dedesi sanacaklar’ demişti… 27 yıllık evlilikleri 6 çocukla taçlandı

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Dünyanın en ünlü şeflerinden, yıllardır sunduğu programlarla milyonları ekrana başına kilitleyen Gordon Ramsay de bir ay önce yeniden babalık sevinci yaşadı. Altıncı çocuğunu kasım ayının başlarında kucağına alan Ramsay bu konuda yaptığı ilginç açıklamalarla gündeme gelmişti.

Gordon Ramsay ve eşi Tana Ramsay, 4 yetişkin çocuktan sonra ailelerini biraz daha büyütmek istemişler, 4 yıl önce 5. çocuklarını kucaklarına almışlardı...

KALABALIK AİLEYE SON 4 YILDA 2 ÜYE DAHA KATILDI

Gordon Ramsay 2023’ün son birkaç ayını büyük mutluluklarla geçirdi. 8 Kasım’da 57. Yaş gününü kutlayan ünlü şey bundan bir hafta sonra da oğlu Jesse’yi kucağına alıp büyük bir mutluluk yaşadı. Jesse artık bir aylık olmuşken kalabalık aile için bir özel gün daha kapıyı çaldı.

Ekranlarda sert kişiliğiyle tanınan hatta böyle ünlenen gordon Ramsay aslında sevgi dolu bir eş ve aile babası

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27. EVLİLİK YILDÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR

Gordon Ramsay ve ünlü bir yazar olan eşi Tana Ramsay, bundan tam 27 yıl önce, yılın en uzun gecesi 21 Aralık’ta evlenmişti. Çiftin 23 yaşındaki kızları Holly, anne ve babasının düğün günlerinden tatlı bir fotoğrafı paylaşıp anne ve babasının evlilik yıldönümlerini kutladı.

Çiftin 23 yaşındaki kızları Holly düğün günlerinden bir fotoğraf paylaşıp "En büyük destekçilerim" diyerek anne ve babasının evlilik yıldönümünü kutladı

6 çocuklu Ramsay çiftinin 25 yaşında Megan, 23 yaşında ikizler Holly ve Jack ve 22 yaşında Tilly adında dört yetişkin çocukları var. Gordon ve Tana Ramsay, dört çocukları da büyüyüp yuvadan uçma zamanları geldiğinde bir oğulları daha olmuştu.

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SÜRPRİZ BEBEK KASIM AYINDA DÜNYAYA GELDİ

Ailenin en küçüğü Oscar’ın 11 Kasım’da bir erkek kardeşi daha oldu ve son çocuk Jesse’nin de aralarına katılmasıyla Ramsay ailesi 8 kişilik kalabalık bir aile oldu. İşleri için yurt dışında olan Gordon Ramsay, eve döner dönmez iki küçük oğluyla hasret giderdi.

Gordon Ramsay 11 Kasım'da doğum yapan eşinin fototğrafını paylaşmış, altıncı kez baba olduğunu duyurmuştu: 3 kız 3 erkek, Ramsay ailesi artık tamamlandı!

Ünlü şefin kucağında iki küçük oğluyla çekilmiş fotoğrafını paylaşan eşi Tana Ramsay fotoğrafın altına “Baba eve geldi, artık yeni yıl kutlamaları gerçekten başlayabilir” yazdı. Gordon Ramsay yeniden babalık sevinci yaşayacağı duyulduğunda konuyla ilgili esprili açıklamalar yapmıştı.

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Ünlü çift 27 yıllık evliliklerini 6 çocukla taçlandırdı... 4 yetişkin çocuğu olan çift cesur bir kararla, neredeyse 20 yıl sonra yeniden çocuk büyütmeye başladılar

Bu haberin olağan üstü olduğunu, bir çocuğu daha olduğu için çok mutlu olduğunu saklamayan ünlü şef bu karar için başta çekimser davrandığını da gizlemedi. 6. çocuğu kendisinden çok eşi Tana’nın istediğini itiraf eden Gordon Ramsay 57 yaşında yeniden baba olma fikrine başta şüpheyle yaklaşmıştı.

Şef, 57 yaşına girdikten üç gün sonra, 11 Kasım'da Instagram'da yaptığı bir paylaşımda şunları yazdı: “Ne harika bir doğum günü hediyesi lütfen Jesse James Ramsay'e hoş geldin deyin. Ramsay tugayına bir sevgi yumağı daha katıldı. Çocukları 3 erkek, 3 kıza tamamladık. Bu iş artık bitti”.

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"BENİ OĞLUMUN DEDESİ SANACAKLAR" DEMİŞTİ... OKULA GİZLENEREK GİDECEK!

Babalığı çok sevse de eşinin bir çocuk daha istemesi karşısında kararsız kalmıştı yıldız isim. Bunun nedenini de yaptığı samimi itirafla anlatmıştı. Gordon Ramsay “Çocuğum okul çağına geldiğinde biraz daha yaşlanmış olacağım. Onu okuldan almaya gittiğimde oradaki en yaşlı baba olacağım” demişti.

“Beni oğlumun babası değil de dedesi sanacaklar diye korkuyorum” diyen Ramsay bu yüzden de oğlunun okuluna saklanarak gideceğini, tanınmamak için şapkalar ve gözlükler takarak kendini gizleyeceğini söylemişti şaka yollu. Gordon Ramsay yoğun iş programını tamamlayıp evine, ailesinin yanına döndü... Ünlü şefin oğullarıyla kavuşma anını Instagram hesabından paylaşan eşi Tana "Babamız eve döndü" diyerek sevincini dile getirdi

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SON ÇOCUĞU EŞİ ISRARLA İSTEMİŞTİ

Gordon Ramsay, sürpriz doğum haberini sosyal medya hesabından duyurmadan önce, eylül ayında katıldığı bir programda eşi Tana’nın kendisine altıncı çocuk için baskı yaptığını itiraf etmişti. Kalabalık aileleri için bir yerlere giderken iki otobüs gerekeceği konusunda şaka yapan Ramsay "Küçük bir sırrım var... Tana bir tane daha istiyor” demişti.

Tana ve Gordon Ramsay çifti, yarım asrı deviren mutlu evliliklerini 6. çocuklarıyla kutladı... Bu son çocuğu ünlü şefin eşi Tana istemiş, mutlu anne bunu da "Bebeleri çok seviyorum. Kaç çocuğum olursa olsun kendime tamam yeter artık dur diyebileceğimi sanmıyorum" sözleriyle ifade etmişti