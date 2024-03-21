ÃœÃ§ Ã§ocuk annesi gÃ¼zel oyuncudan itiraf geldi: Ben kocamla evliyken bile hep baÅŸkalarÄ±na aÅŸÄ±k oluyordum

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Ä°lk anda kulaÄŸa Ã§ok tuhaf gelen bu sÃ¶zler sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n sadece yeteneÄŸiyle deÄŸil gÃ¼zelliÄŸiyle de konuÅŸulan bir yÄ±ldÄ±zÄ±na ait..

Son dÃ¶nemde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olaylardan esinlenen ÅŸiirlerini bir araya getirdiÄŸi kitabÄ±yla konuÅŸulan bu Ã¼nlÃ¼, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sohbet programÄ±nda da samimi aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Ä°ÅŸte bunlar arasÄ±nda en Ã§ok Ã¶n plana Ã§Ä±kan da bu sÃ¶zleri... Ã‡ok genÃ§ yaÅŸÄ±nda evlenip anne olan bu Ã¼nlÃ¼, belki de bu yÃ¼zden hayatÄ±nda kocasÄ± varken bile hep baÅŸkalarÄ±na aÅŸÄ±k olduÄŸunu itiraf etti. Ãœstelik kendisi bundan dert yansa da hayatÄ± boyunca da hiÃ§ aÅŸksÄ±z kalmadÄ±.Â

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HÄ°Ã‡ BEKAR VE Ã–ZGÃœR OLMADIM

Bu ilginÃ§ sÃ¶zleri sarf eden Ã¼nlÃ¼ Megan Fox. Brian Austin Green ile evliliÄŸinden Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu bulunan Fox, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Anderson Cooper'Ä±n sunduÄŸu Call Her Daddy adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na konuk oldu. Orada da Ã¶zel hayatÄ±yla, iÃ§ dÃ¼nyasÄ±nda ilgili Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

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Megan Fox, sÃ¼rekli olarak baÅŸka insanlara aÅŸÄ±k olduÄŸunu belirtti. Ãœstelik bu durumun eski eÅŸi ve Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun babasÄ± Brian Austin Green ile evliyken de deÄŸiÅŸmediÄŸini itiraf etti.

Fox bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Ä°ÅŸe giderdim ve aÅŸÄ±k olurdum... Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ocuktum. BekarlÄ±ÄŸÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ deneyimleme fÄ±rsatÄ±m olmamÄ±ÅŸtÄ±..."

BÄ°R DE Ã–ZELEÅžTÄ°RÄ° YAPTI

Megan Fox bÃ¶ylesine Ã§arpÄ±cÄ± bir itirafta bulunsa da hangi filmde hangi Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ±na aÅŸÄ±k olduÄŸu konusunda herhangi bir ipucu vermedi.

Ya da evliyken kocasÄ± Brian Austin Green'i aldatÄ±p aldatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylemedi.

Ama Megan Fox bunun yerine baÅŸka bir cÃ¼mle kurdu:" DÃ¼rÃ¼st olacaÄŸÄ±m, ben Brian iÃ§in harika bir kÄ±z arkadaÅŸ deÄŸildim."

Ama hemen ardÄ±ndan eski eÅŸi Brian Austin Green'in da kendisine karÅŸÄ± harika olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

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ONUNLA TANIÅžTIÄžINDA DAHA 18 YAÅžINDAYDIÂ

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Megan Fox'un, Brian Austin Green ile evliyken bile baÅŸkalarÄ±na aÅŸÄ±k gibi hissetmesi ya da belki sÃ¶ylediÄŸi gibi gerÃ§ekten aÅŸÄ±k olmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ ikili tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda Fox henÃ¼z 18 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Kendisinden 13 yaÅŸ daha bÃ¼yÃ¼k Brian Austin Green ile evlendiÄŸinde de yaÅŸÄ± 24'e gelmiÅŸti.

Fox katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sohbet programÄ±nda Anderson Cooper'a " GenÃ§tim, bu dÃ¼zeyde ve bu ÅŸiddette bir iliÅŸkiye kalkÄ±ÅŸmamalÄ±ydÄ±m" dedi.

Megan Fox, yine de bu kadar genÃ§ yaÅŸta Brian Austin Green ile evlenmeye karar verdiÄŸini Ã§Ã¼nkÃ¼ duygularÄ± konusunda Ã§ok da farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Bu konudaki bir baÅŸka itirafÄ± da "BÃ¼yÃ¼memin ve farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±mÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ doÄŸum yaptÄ±ktan sonra gerÃ§ekleÅŸti" demek oldu.

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TAM AYRILIK KARARI ALDILAR KÄ° HAMÄ°LE OLDUÄžUNU FARK ETTÄ°

Megan Fox ve Brian Austin Green, 10 yÄ±l evli kaldÄ±lar. Bu sÃ¼reÃ§te Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldi... En bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ± Noah 11 yaÅŸÄ±nda, Bodhi 9 yaÅŸÄ±nda, en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸullarÄ± Journey de 6 yaÅŸÄ±na girdi.

Bu arada Brian Austin Green ile Megan Fox'un Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸunun doÄŸumundan Ã¶nce de ilginÃ§ bir geliÅŸme yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡ift Ã¶nce boÅŸanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. ArdÄ±ndan bir sessizlik sÃ¼reci geldi. Sonra Megan Fox katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte herkesi ÅŸoke etti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ karnÄ± burnunda hamileydi.

Bu geliÅŸmenin Ã¼zerine Green ile Fox'un evliliklerine bir ÅŸans daha verme konusunda anlaÅŸtÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ bebekleri de dÃ¼nyaya geldi ancak evlilik yine yÃ¼rÃ¼medi. Ã‡ift boÅŸandÄ±.

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Fox ve Green 2010 yÄ±lÄ±nda Hawai'de evlendi. TÃ¶rende Brian Austin Green'in Vanessa Marcil ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu da bu mutlu anlara tanÄ±klÄ±k etti.





ONUNLA DA KLÄ°P Ã‡EKÄ°MÄ°NDE TANIÅžTI

Megan Fox ondan sonra da uzun sÃ¼re yalnÄ±z kalmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ zaten daha resmen boÅŸanmadan Ã¶nce bir klibinde oynadÄ±ÄŸÄ± Machine Gun Kelly ile aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± ortada dolaÅŸmaya baÅŸladÄ±.

Tabii ki sonunda bu sÃ¶ylentiler gerÃ§ek Ã§Ä±ktÄ±. Megan Fox ile Machine Gun Kelly niÅŸanlandÄ±. Fakat gelen soh haberlere gÃ¶re bu iliÅŸkileri bitti!