Bella Hadid'den sessiz Filistin eylemi... Cannes sokaklarında kefiye elbisesiyle gezdi

Haberin Devamı

Filmleri bu festivalde yarışan ya da davet alan gösteri dünyasının yıldızları festival boyunca gün gün Cannes’a geliyor ve kırmızı halıda birbirinden gösterişli kostümleriyle poz veriyor.

ÜNLÜ MODEL YİNE CANNES'A DAMGA VURDU

Önceki yıllarda da Cannes kırmızı halısında giydikleriyle adeta şov yapan süper model Bella Hadid bu yıl da şıklığı ve güzelliğiyle Cannes’a damga vuran isimlerden oldu.

Bella Hadid her yıl olduğu gibi bu yıl da Cannes'da kırmızı halıda şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı

İki gündür galalarda kırmızı halıda verdiği pozlar manşetlerden inmeyen Bella Hadid dün giydiği elbiseyle ise adeta gündeme bomba gibi düşmüş durumda.

Haberin Devamı

Filistin asıllı olan ve uzun yıllardır İsrail – Filistin arasında yaşananlara verdiği tepkiyle kökenlerinin dayandığı Filistin’e destek veren Bella Hadid Cannes sokaklarında yaptığı protestoyla dikkat çekti.





FİLİSTİN ASILLI BELLA HADID'DEN SES GETİREN FİLİSTİN PROTESTOSU

Ünlü model dün Cannes sokaklarında dolaşırken giydiği kırmızı kefiyeden yapılma elbisesiyle Filistin’e verdiği desteği gösterirken büyük beğeni topladı.

Filistin dayanışmasının ve kimliğinin bir işareti haline gelen geleneksel bir örtü olan, normalde başı, omuzları ve boynu kapatmak ya da süslemek için kullanılan bu kumaştan bir elbise giyen Bella Hadid daha önce de Gazze’de devam eden savaşla ilgili yaptığı açıklamalarla gündemdeydi.

Cannes'da Filistin protestoları yasaklanmışken Bella Hadid giydiği kırmızı kefiye elbisesiyle tarafını belli etti

Bella Hadid 2021’de New York’ta düzenlenen Filistin yanlısı ve barış talebiyle yapılmış büyük yürüyüşe de başına bağladığı siyah beyaz kefiye ile katılmış ve göstericilerle birlikte yürüyüp barış için slogan atmıştı.

Haberin Devamı

HADID KARDEŞLER FİLİSTİN KONUSUNDA HİÇ SESSİZ KALMADI

Kefiye örtülerin desenlerinin Filistin yaşamının çeşitli unsurlarını sembolize ettiğine inanılıyor; file tasarımı Akdeniz'i, kalın çizgiler yerel ticaret yollarını ve kıvrımlı çizgiler zeytin yapraklarını temsil ediyor.

Kefiye örtüler uzun yıllardır Filistin direnişinin sembolü olmuş durumda... Filistin asıllı model Bella Hadid de Cannes'da giydiği bu elbiseyle Gazze'ye destek verdi

27 yaşındaki Bella Hadid ve ablası 29 yaşındaki Gigi Hadid’in babaları Mohamed Anwar Hadid, Filistinli Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve İsrail işgali altındaki bu topraklardan genç yaşında ayrılmak zorunda kaldı.

Haberin Devamı

ABD’ye yerleşen ve burada yaptığı başarılı yatırımlarla tanınmış bir iş insanı haline gelen Mohamed Anwar Hadid ve kızları uzun yıllardır Filistin meselesi hakkında seslerini en çok yükselten isimlerin başında geliyorlar.

Bella Hadid 2021'de de New York'ta düzenlenen büyük Filistin yürüyüşüne katılmış, eylemde başına siyah beyaz bir kefiye bağlamış ve Filistin bayrağı taşımıştı

Bella ve Gigi Hadid kardeşler Filistin’e verdikleri destek yüzünden kimilerince büyük eleştirilere maruz kalsalar ve kariyerleriyle tehdit edilseler de ikisi de bu konuda hiçbir zaman suskun kalmadılar ve barış umudu ve Filistin halkının yaşam hakkı için her zaman yüksek sesle konuşmaya devam ettiler.

Haberin Devamı

CATE BLANCHETT'İN ETEĞİ DE GÜNLERDİR DİLLERDE

Giydikleriyle Cannes'a damga vuran isimlerden biri de Oscar'lı yıldız oyuncu Cate Blanchett oldu. Geçtiğimiz gün katıldığı kırmızı halıda arkası uçuk pembe önü siyah uzun elbisesiyle çok beğeni toplayan Cate Blanchett gazetecilere poz verirken elbisesinin eteğini yan tarafından havaya kaldırınca adeta yer yerinden oynadı.

Cannes Film Festivali bu yıl Gazze'de devam eden savaş nedeniyle protestoların yaşanabileceği korkusuyla festivale katılan oyunculara ve konuklara kırmızı halıda Filistin bayrağı açılmaması konusunda sert yasaklar getirmişti

Haberin Devamı

Elbisenin Blanchett kaldırınca görünen etek kısmı iki blok halinde yeşil ve beyaz renkteydi. Elbisesi siyah olan Cate Blanchett'in eteğindeki bu renkler kırmızı halıyla birleşince ortaya çıkan görüntü herkese Filistin bayrağını anımsattı.

Cate Blanchett bu konuda bir açıklama yapmamış olsa da ünlü yıldızın yasağı elbise tercihiyle ve eteğini özel olarak fotoğrafçılara göstererek sessiz bir protesto yaptığı düşünülüyor

Ünlü oyuncu bu konuda açıklama yapmamış olsa da Cate Blanchett'in barış yanlısı tutumu ve Filistin'e verdiği destek biliniyor. Blanchett de yüzlerce ünlü oyuncuyla birlikte ABD Başkanı Joe Biden'a Gazze'de akan kanın durması ve İsrail'in Gazze'deki işgaline son verilmesi için mektup yazan ve imza atan isimler arasındaydı...