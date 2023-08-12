Belçim Bilgin ile sevgilisi Alfredo Di Blasio'nun Montreal’de festival eğlencesi

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Ünlü oyuncu, bir süredir ilişki yaşadığı İtalyan asıllı Kanadalı yapımcı Alfredo Di Blasio ile katıldığı etkinlikte sevgilisinin çocuklarıyla da bir araya geldi. Bilgin, eğlenceli anlarının fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

KULİS HATIRASI

Ebru Gündeş önceki gün Günay Restoran Çeşme’de sevenleriyle buluştu. Sanatçıyı Ezgi Mola ve Gupse Özay da izledi.

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Sahne öncesi kuliste Ebru Gündeş ’i ziyaret eden EzgiMola ile Gupse Özay, sanatçıyla hatıra fotoğrafı çektirdi

OKUMA PROVALARI BAŞLADI

Dr. Sadık Ahmet’in hayatını konu alan “Sadık Ahmet” filminin oyuncuları, önceki gün Grand Cevahir Otel’de gerçekleşen okuma provasında bir araya geldi.

Yönetmenliğini Hakan Yonat’ın üstlendiği, Turgay Aydın, Nur Fettahoğlu, Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Suzan Kardeş, Burak Satıbol, Cemal Toktaş, Bade Tokel ve Aslıhan Yüsra Yılmaz’ın rol alacağı filmin çekimlerine 21 Ağustos’ta başlanacak. Çekimleri İstanbul, Bursa, Edirne, Gümülcine ve Atina’da yapılacak filmin 2024’ün ocak ayında vizyona girmesi planlanıyor.

Mert Demir soruları cevapsız

Seray Kaya ve Gökçe Eyüboğlu önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.

Kaya, yaz sezonunu dinlenerek geçirdiğini söyledi: “Mısır ve Alaçatı’ya gittim. Özellikle Mısır tatili gayet keyifli geçti.” Oyuncu ayrıca senaryo okuduğunu ve seri katil rolünde oynamak istediğini açıkladı. Seray Kaya, adının aşk dedikodularına karıştığı Mert Demir hakkındaki sorulara ise cevap vermek istemedi. (Sayit DURMAZ)

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Dansçılarıyla eğlendirdi

Kenan Doğulu önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı.

Doğulu, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Yapay zeka ve dijital teknolojiyi buluşturarak hazırlanan göz alıcı görseller de sanatçının sahne şovuna eşlik etti. Doğulu, Dans Fabrika dansçılarıyla birlikte hazırladığı koreografileri de sundu. Sanatçı, Harbiye gecesinde Özlem Kaya özel tasarımı kıyafet giydi.