×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Belçim Bilgin ile sevgilisi Alfredo Di Blasio'nun Montreal’de festival eğlencesi

Güncelleme Tarihi:

#Belçim Bilgin#Ebru Gündeş#Ezgi Mola
Belçim Bilgin ile sevgilisi Alfredo Di Blasionun Montreal’de festival eğlencesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 12:25

Belçim Bilgin, Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen Osheaga adlı müzik festivaline katıldı.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu, bir süredir ilişki yaşadığı İtalyan asıllı Kanadalı yapımcı Alfredo Di Blasio ile katıldığı etkinlikte sevgilisinin çocuklarıyla da bir araya geldi. Bilgin, eğlenceli anlarının fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Belçim Bilgin ile sevgilisi Alfredo Di Blasionun Montreal’de festival eğlencesi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

KULİS HATIRASI

Ebru Gündeş önceki gün Günay Restoran Çeşme’de sevenleriyle buluştu. Sanatçıyı Ezgi Mola ve Gupse Özay da izledi.

Belçim Bilgin ile sevgilisi Alfredo Di Blasionun Montreal’de festival eğlencesi


Sahne öncesi kuliste Ebru Gündeş’i ziyaret eden EzgiMola ile Gupse Özay, sanatçıyla hatıra fotoğrafı çektirdi

Haberin Devamı

OKUMA PROVALARI BAŞLADI

Dr. Sadık Ahmet’in hayatını konu alan “Sadık Ahmet” filminin oyuncuları, önceki gün Grand Cevahir Otel’de gerçekleşen okuma provasında bir araya geldi.

Belçim Bilgin ile sevgilisi Alfredo Di Blasionun Montreal’de festival eğlencesi

Yönetmenliğini Hakan Yonat’ın üstlendiği, Turgay Aydın, Nur Fettahoğlu, Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Suzan Kardeş, Burak Satıbol, Cemal Toktaş, Bade Tokel ve Aslıhan Yüsra Yılmaz’ın rol alacağı filmin çekimlerine 21 Ağustos’ta başlanacak. Çekimleri İstanbul, Bursa, Edirne, Gümülcine ve Atina’da yapılacak filmin 2024’ün ocak ayında vizyona girmesi planlanıyor.

 Mert Demir soruları cevapsız

Seray Kaya ve Gökçe Eyüboğlu önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.

Belçim Bilgin ile sevgilisi Alfredo Di Blasionun Montreal’de festival eğlencesi

Kaya, yaz sezonunu dinlenerek geçirdiğini söyledi: “Mısır ve Alaçatı’ya gittim. Özellikle Mısır tatili gayet keyifli geçti.” Oyuncu ayrıca senaryo okuduğunu ve seri katil rolünde oynamak istediğini açıkladı. Seray Kaya, adının aşk dedikodularına karıştığı Mert Demir hakkındaki sorulara ise cevap vermek istemedi. (Sayit DURMAZ)

Haberin Devamı

Dansçılarıyla eğlendirdi

Kenan Doğulu önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı.

Belçim Bilgin ile sevgilisi Alfredo Di Blasionun Montreal’de festival eğlencesi

Doğulu, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Yapay zeka ve dijital teknolojiyi buluşturarak hazırlanan göz alıcı görseller de sanatçının sahne şovuna eşlik etti. Doğulu, Dans Fabrika dansçılarıyla birlikte hazırladığı koreografileri de sundu. Sanatçı, Harbiye gecesinde Özlem Kaya özel tasarımı kıyafet giydi.

Belçim Bilgin ile sevgilisi Alfredo Di Blasionun Montreal’de festival eğlencesi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Belçim Bilgin#Ebru Gündeş#Ezgi Mola

BAKMADAN GEÇME!