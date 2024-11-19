‘Bekar annelik çok zor’ diyordu… İşte milyarder yıldızın yeni oyuncağı… Robotuna bakıcılık mı yaptıracak?

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Kim Kardashian “yüksek bir fiyat etiketi ola” ama “az bakım gerektiren bir erkek arkadaş” edinmiş gibi görünüyor.

MİLYARDER YILDIZIN YENİ “OYUNCAĞI”

Bu cümle yıldız ismin son pahalı oyuncağıyla yaptığı paylaşımların ardından ABD basınında yer alan haber başlıklarından yalnızca bir tanesi…

Elon Musk’la sıkı fıkı bir ilişkisi olan ve ünlü iş insanının şirketi Tesla tarafından üretilen elektrikli dev araba Cybertruck'tan da en pahalı modeli satın alan Kim Kardashian bu kez de yeni pahalı “oyuncağıyla” ortaya çıktı.





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ELON MUSK BİZZAT HEDİYE ETMİŞ OLABİLİR

30 bin dolar değerindeki Tesla robotunu deneyen ve onunla geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşan Kim Kardashian’a robotu Elon Musk’ın bizzat hediye etmiş olabileceği iddia edildi.

Milyarder reality yıldızı, dün hem Elon Musk’ın sahibi olduğu X'e (Twitter) hem de Instagram Hikayesi'ne giderek, 20.000 ila 30.000 dolar arasında bir değere sahip olduğu bildirilen Tesla Optimus Robot ile oynadığı bir video paylaştı.

“AZ BAKIM GEREKTİREN ERKEK ARKADAŞ”

“Merhaba! Bunu yapabilir misin? Seni seviyorum?” dedikten sonra insansı robota el sallayan ve ellerinden birini yarım kalp şeklinde uzatan Kim Kardashian Tesla Optimus’un ona karşılık verip elini uzatarak yarım kalbini tamamlaması karşısında adeta şok geçirdi.

İnternetteki hayranları ise bu paylaşımın ardından Kim Kardashian’la ilgili birçok şaka yaptı. Bir takipçisi ünlü yıldıza “Hey Kim, en az bakım gerektiren erkek arkadaşını bulduğun için tebrikler! Yemek yemiyor, uyumuyor ya da klozet kapağını açık bırakmıyor. Sadece dünya hakimiyeti yazılım güncellemesine dikkat et” yazdı.

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“YOKSA BU ROBOTLA MI EVLENECEKSİN?”

Bir başka hayranı Kardashian’a “Hey yoksa bu robotla mı evleneceksin?” diye sorarken bir başkası da “Umarım bu robotla eski kocalarından daha çok şansı olur” dedi.

Bu yorumların ve şakaların sebebi ise Kim Kardashian’ın son günlerde yaptığı samimi itiraflardı.

Kim Kardashian müzik yapımcısı Damon Thomas’la 2000-2004, eski NBA yıldızı Kris Humphries’le 2011-2013 ve son olarak da Kanye West ile de 2014-2022 yılları arasında evli kalmıştı.





4 ÇOCUĞUYLA BİR BAŞINA KALDI

Kanye West’le evliliğinden dört çocuğu olan Kim Kardashian son aylarda sürekli olarak bekar bir anne olmanın zorluklarından yakınıyor ve sahip olduğu tüm servete ve imkanlarına rağmen onları tek başına büyütmenin ne kadar zor olduğundan dem vuruyor.

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Kim Kardashian’dan boşandıktan bir ay sonra eskiden şirketinde çalışan bir mimar olan Bianca Censori’yle evlenen Kanye West aylardır çocuklarıyla birlikte görüntülenmedi.





ESKİ KOCASI ÇOCUKLARINI BIRAKIP GİTTİ

Kim Kardashian’ın yakın çevresi ünlü rapçinin uzun süredir çocuklarını görmek bir yana sanki hiç yoklarmış gibi davrandığını söylüyor.

Kim Kardashian da son haftalarda sürekli olarak kendini annelik konusunda çok yalnız hissettiğini, eski eşinin çocuklarıyla hiç ilgilenmediğini ve “bekar bir anne olmanın” çok zor olduğunu anlatarak çok yıprandığını söylüyor.





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“GECELERİ AĞLAYARAK UYUYORUM”

Geçen sene katıldığı bir programda “Bekar anne olmak çok zor. Bazı geceler ağlayarak uyuyakalıyorum” diyerek şimşekleri üzerine çeken Kardashian başrolünde olduğu şovun son bölümünde de benzer açıklamalar yaptı. “Gündelik işleri halletmeye çalışırken cephedeki siperlerde bir asker gibiyim” diyen kim Kardashian’ın açıklaması yeni robotunu paylaştıktan sonra yeniden gündem oldu.





4 ÇOCUĞUNUN 4 AYRI DADISI VAR

Televizyon yüzü olarak kazandığı ünü akıllı yatırımlar yaparak nakde çeviren, ABD’nin en çok satan giyim markalarından birini kuran ve neredeyse attığı her adımdan para kazanan Kim Kardashian’ın serveti 1 milyar 400 milyon doların üzerinde. Basında yer alan haberlere göre ise yıldız ismin 4 çocuğunun her biri için ayrı dadısı var.