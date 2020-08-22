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Haber Giriş: 22.08.2020 - 07:58 | Son Güncelleme:

Behzat Uygur pandemi desteği istedi: 3’te 1'ini ödeyelim

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Behzat Uygur pandemi desteği istedi: 3’te 1'ini ödeyelim
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Behzat Uygur, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen tiyatrolara destek istedi: “3’te 1 oranında doldurulabilen salonlardan neden tam kira alınıyor?”

SAHNE HAZIRLIĞINDA

Tiyatronun ünlü ismi Behzat Uygur, önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı. Ünlü oyuncu, Bronwyn adlı kafede arkadaşı Ozan İçkale’yle buluştu. Fotoğraflarını çeken muhabirlerle sohbet eden Uygur, KüçükÇiftlik Park’ta yeniden tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlandığını açıkladı.

SALON KİRALARI ÇOK YÜKSEK

Pandemi sürecinin tiyatrolara etkisinden de söz eden Behzat Uygur, “Biz tiyatro sektörü olarak sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Ama konserlerde, beach’lerde aynı dikkati göremiyoruz” dedi. Tiyatroların salon kiralarını ödemekte zorlandığına da dikkat çeken Uygur, “3’te 1 doldurulabilen salonlardan neden tam kira alınıyor? Kiralar da 3’te 1 oranında ödenmeli” diye konuştu.

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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