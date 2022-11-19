Bebek göründü

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5 aylık hamile olan Sara Gündoğan, iyice belirginleşen göbeğiyle verdiği pozları sosyal medyada paylaştı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

50. GÖSTERİYE PASTALI KUTLAMA

Yasemin Sakallıoğlu’nun tek kişilik gösterisi “Doğru Koca Nasıl Seçilir?”, Bostancı Gösteri Merkezi’nde 50’nci kez sahnelendi.

Gecenin sonunda sahneye getirilen sürpriz pastayı görünce duygulanan Yasemin Sakallıoğlu, hem ekibine hem de seyircisine teşekkür etti: “Bana sahip çıktığınız için, inandığınız için, benimle güldüğünüz için çok teşekkür ediyorum.”



Yasemin Sakallıoğlu, 2022 sezonunun finalini İngiltere’de yapacak ve son gösterisini Londra’da sahneleyecek. Komedyen, 19 Aralık’ta O2 Indigo’da seyirci karşısına çıkacak.

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ÖNCE BALAYI, SONRA NİŞAN

Oyuncu Sevcan Yaşar ile müzisyen sevgilisi İrsel Çivit, balayı niteliğindeki Roma ve Paris’te tatillerinden sonra Ayvalık’ta nişan yaptı.

Çift, aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çift, önümüzdeki yaz nikâh masasına oturacağını söyledi.

BU KEZ AĞLATACAĞIM

Başrollerini Mehmet Ali Erbil, Esra Sönmezer, Gizem Lidya Denizci ve Amerikalı oyuncu Alix Kermes’in üstlendiği “The Hope” (Umut) film ekibi önceki gün Bebek Chilai’da bir araya geldi. Yapımcılığını Maxx Oliver’ın yaptığı filmin, şubat ayında vizyona gireceği açıklandı.

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Mehmet Ali Erbil, izleyenleri bu kez ağlatacağını söyledi: “Ters köşe bir rolle seyirci karşısına çıkacağım. Biz çekimlerde çok ağladık, sinemada izleyecekler de yanlarına mendillerini alsın.” Erbil, filmde Alzheimer hastası bir adamı canlandırıyor. (Deniz BOY)

KENDİ TOLUNU ÇİZMİŞ BİRİYİM

Gökçe Bahadır, 25 Kasım’da vizyona girecek “Kendi Yolumda” filminde sigorta müfettişi oldu.

Bahadır “Bu filmi izleyen herkes, ‘Kendi yolumda mıyım, mutlu muyum, mutlu olmak için neler yapmalıyım’ gibi sorular soracaklar. Nerede doğarsak doğalım, şartlar ne olursa olsun herkes kendi yolunu çizmelidir. Ben de öyle yapmış biriyim. Size sunulan hayatın dışında kalbinin sesini dinlemek çok önemli” dedi.

Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğinde çekilen filmde Gökhan Özoğuz, Okan Çabalar, Ferit Aktuğ, Hakan Özoğuz rol alıyor.