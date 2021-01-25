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Haber Giriş: 25.01.2021 - 07:06 | Son Güncelleme:

BBC’deki Türk turist İlker Kaleli... Ünlü oyuncunun sahneleri olay oldu

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
BBC’deki Türk turist İlker Kaleli... Ünlü oyuncunun sahneleri olay oldu
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1970’li yıllarda Asya seyahatindeki Batılı turistleri öldüren seri katil Charles Sobhraj’ın hayatını anlatan BBC dizisi “The Serpent”ta Vitali Hakim adlı bir Türk turisti oynayan İlker Kaleli’nin merakla beklenen sahneleri ortaya çıktı.

İlker Kaleli’nin uluslararası proje “The Serpent”taki merakla beklenen sahneleri dizinin İngiltere’de BBC One’da yayınlanmaya başlamasıyla ortaya çıktı.

BBC’deki Türk turist İlker Kaleli... Ünlü oyuncunun sahneleri olay oldu

1970’li yıllarda, Asya seyahatine giden Batılı hippileri hedef alan seri katil Charles Sobhraj’ın hayatını konu alan dizide Türkiye’den İlker Kaleli oynamıştı. Kaleli, 70’lere özgü kıyafeti, tespih kolyesi ve uzun saçlarıyla dizinin özellikle ikinci bölümüne damgasını vuruyor.
BBC’deki Türk turist İlker Kaleli... Ünlü oyuncunun sahneleri olay oldu

20 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Tom Shankland’ın yönettiği Toby Finlay ve Richard Warlow’un yazdığı Tahar Rahim, Jenna Coleman ve Ellie Bamber’ın rol aldığı dizi İngiltere ve İrlanda’da BBC One’da yayınlandıktan sonra dijital platformda gösterilecek.
BBC’deki Türk turist İlker Kaleli... Ünlü oyuncunun sahneleri olay oldu

Sekiz bölümlük “The Serpent”, en az 20 kişiyi öldürdüğü düşünülen Sobhraj’ın hayatına ışık tutuyor.
BBC’deki Türk turist İlker Kaleli... Ünlü oyuncunun sahneleri olay oldu

İlker Kaleli’nin Charles Sobhraj’ın sevgilisini canlandıran Jenna Coleman’la dans sahneleri dikkat çekti.
BBC’deki Türk turist İlker Kaleli... Ünlü oyuncunun sahneleri olay oldu


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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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